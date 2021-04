Z KORONY sa stala skvelá výhovorka takmer na všetko: Neuveríte, kedy sa ju ľudia nehanbili použiť

"Neviem, či prídeme, nezdá sa nám to rozumné." Po novom sa tomu nehovorí klamstvo, ale vyberavosť. Po roku života s obmedzeniami sociálnych kontaktov treba priznať, že pravidlá aplikujeme tak, ako sa nám práve hodia. Covid nám priniesol veľa zlého, tak prečo ho nevyužiť, keď nám aspoň raz môže s niečím pomôcť? "Keď mi kamarátka povedala, že príde na večeru s priateľom, ktorého neznášam, tak som jej milo odpovedala, že už by nás bolo veľa," hovorí 58-ročná Catherine. Odmietnuť pozvanie na svadbu, aby sme neohrozili ostatných, znie rozhodne lepšie, než že sa nám nechce ísť na víkend 800 kilometrov. Niektoré páry dokonca schválne usporiadali svadbu uprostred pandémie, aby na ňu nemuseli pozývať vzdialených strýkov a dávno zabudnutých priateľov z detstva.

Zdroj: Getty Images

Rok obmedzení ukázal, že 50 percent nášho spoločenského života z obdobia pred epidémiou nám nechýba. "Ešte si ale nie som istá, ktorých 50 percent chcem zase späť," uviedla Line, ktorá tiež používa výhovorku na covid. Svojim trom deťom vysvetlila, že kvôli riziku nákazy u nich ich kamaráti nesmú prespávať. "Nemusím chystať postele a druhý deň upratovať ten neporiadok. Je zvláštne, že deťom pripadá normálne, že napriek môjmu argumentu oni u kamarátov spať môžu," dodala.

"Záhadná" karanténa

Istá učiteľka na strednej škole mala zorganizovať návštevy podnikov pre svojich študentov. S prípravami ale začala príliš neskoro, a tak nakoniec všetko zrušila s ospravedlnením, že kvôli covidu nie sú exkurzie možné. Guillemette Faureová zas priznáva, že vrátila neskoro knihy do knižnice s malým lístkom s ospravedlnením: "Prepáčte, bola som v karanténe". Iní rovnakú výhovorku použili pri neskorom odovzdaní daňových priznaní. Jednej profesorke ekonómie sa študentka ospravedlnila z ranného testu z dôvodu karantény, ktorá jej ale záhadne hneď na poludnie skončila.

Zdroj: Getty Images

Výhovorka takmer pre všetko

Spojenie "Nemôžem kvôli covidu! sa za ostatný rok stalo najčastejšou výhovorkou a predbehlo zabudnuté frázy ako napríklad "prepáč, stratil som tvoje číslo" či "pokazil sa mi počítač". Vo firmách sa už nehovorí, že "dokument spracovávame", ale že účtovné oddelenie pracuje z domu. Existuje jeden dôvod, prečo môžeme pred koronavírusovými výhovorkami prižmúriť oči. Previnilci by sa pravdepodobne nesprávali o nič lepšie, ani keby tu epidémia nebola. Knihy by sa nevrátili včas, študentka by na písomku aj tak neprišla a zábave u susedov by sme sa rovnako vyhli, len by sme použili nejakú ešte horšiu lož, aby sme sa vyhovorili. Nakoniec, ani u alsaského rýchleho starčeka za volantom policajti nepreverovali, či skutočne ide na očkovanie. Jednoducho mu na mieste zadržali vodičský preukaz.