Učiteľka (57) bola zarytou odporkyňou očkovania: Stačila jediná VETA jej dcéry a dala sa očkovať

LONDÝN - Vakcinácia je jedným zo spôsobov, ako sa dá zastaviť pandémia koronavírusu, ktorá svet sužuje už viac ako rok. Kým niektorí ju odmietajú, iní sú plne za a dali by sa zaočkovať okamžite. Prinášame vám výpovede štyroch skeptikov, ktorí ale nakoniec zmenili svoje rozhodnutie a neľutujú to.

Laurel Brumant-Palmerová z Londýna je spisovateľka, umelkyňa a učiteľka na čiastočný úväzok. Trpí kosáčikovou anémiou a aj napriek tomu, že sa vakcíne proti COVID-19 spočiatku bránila, 8. februára dostala prvú dávku.

Zdroj: Instagram/laurelbrumant

"Bolo to ťažké, pretože keď som sa prvýkrát dozvedela o vakcíne, povedala som si, že si ju nedám pichnúť, pretože je nová. Pracujem na strednej škole a musím byť v kontakte s mladými ľuďmi," vysvetlila. Jej dcéra ale neskôr povedala niečo, čo zmenilo názor 57-ročnej Angličanky. "Musíš myslieť na to, čo sa stane, ak uzavrieš zmluvu s Covidom," vyhlásila jej dcéra.

Tieto slová stačili Laurel na to, aby si dohodla termín na zaočkovanie. "Stratila som viacero ľudí z môjho okolia a pomyslela som si, že nechcem, aby moja rodina zažila to isté. Nebolo by to spravodlivé," dodala Palmerová.