Dobrá správa pre tých, ktorí nepodcenili chrípku: Ak ste urobili toto, máte výhodu aj pri KORONAVÍRUSE

Už na začiatku pandémie sa predpokladalo, že očkovanie proti chrípke môže prípadne prispieť aj v boji proti koronavírusu. Talianski vedci preto prehľadali verejné lekárske databázy a analyzovali, či má očkovanie proti chrípke vplyv na nasledujúce infekcie vírusom SARS-CoV-2. Bolo preskúmaných 20 regiónov v Taliansku, informoval DeutscheGesundheitsPortal.

Výsledky štúdie skutočne naznačujú výhodu pre očkovaných proti chrípke: výskyt a počet závažných priebehov sa zdajú byť nížšie v súvislosti s predchádzajúcim očkovaním proti chrípke. Tieto vedomosti sú obzvlášť dôležité pre starších a zraniteľných ľudí, ako aj pre chronicky chorých, ale aj pre zdravotnícky personál, ktorý má v profesionálnom živote veľa sociálnych kontaktov.

Impact of the influenza vaccine on COVID-19 infection rates and severity:

Influenza vaccination is associated with decreased positive COVID-19 testing and improved clinical outcomes and should be promoted to reduce the burden of COVID-19.https://t.co/es2vTBctyN