Nečakaný účinok Viagry! Toto mužov, ktorí ju užívajú, určite poteší

Podľa výskumu švédskych vedcov je u mužov trpiacich ochorením koronárnych artérií menšie riziko infarktu, ak užívajú prípravky ako Viagra či Cialis. U sledovaných pacientov, ktorí mali tú istú diagnózu, ale neužívali tieto prípravky, totiž stúplo riziko zlyhania srdca. Autori štúdie porovnávali účinky rôznych liečiv na erektilnú dysfunkciu (ED) u pacientov s dlhodobým ochorením koronárnych artérií. Všetci účastníci experimentu prekonali srdcový infarkt, absolvovali katetrizáciu srdca alebo podstúpili bypass šesť mesiacov pred začatím liečby ED.

Zdroj: Getty Images

Pri zhromažďovaní údajov z registrov pacientov, ich liekov a príčin úmrtia, vedci pozorovali 16 500 mužov liečených inhibítormi PDE5 (Viagra, Cialis), zatiaľ čo približne dvetisíc účastníkom bol dávkovaný alprostadil - injekčný liek používaný na liečbu ED. Muži, ktorým bol podávaný inhibítor PDE5, žili dlhšie a mali nižšie riziko vzniku srdcového infarktu, srdcového zlyhania, katetrizácie srdca a bypassu než tí, ktorí dostávali alprostadil. Rozhodujúce bolo aj dávkovanie liečiv; čím častejšie bol pacientom podávaný PDE5, tým bolo riziko vzniku srdcových ochorení nižšie. "Problémy s potenciou sú bežné u starších mužov. Naša štúdia naznačuje, že inhibítory PDE5 môžu chrániť pred srdcovým infarktom a predĺžiť mužom život," uviedol šéf výskumného tímu Martin Holzmann.

Zdroj: Getty Images

Vedci sa domnievajú, že výsledky ovplyvnilo aj to, že niektoré lieky na ED, ako napríklad Viagra, znižujú krvný tlak, pričom práve jeho zvýšenie je rizikovým faktorom vzniku srdcových chorôb. Holzmann však poznamenal, že štúdia, zverejnená v časopise Journal of the American College of Cardiology, bola pozorovacia a na overenie výsledkov je potrebný ďalší výskum. "Existuje tu určitá príčinná súvislosť, ale štúdia registra nedokáže na túto otázku odpovedať jednoznačne. Možné je aj to, že pacienti, ktorí dostávali inhibítory PDE5, boli zdravší ako tí, ktorí užívali alprostadil, a preto sa riziko srdcových chorôb u nich znižovalo. Výsledky, ktoré teraz máme, nám dávajú veľmi dobrý dôvod, aby sme sa pustili do podrobnejšieho výskumu," dodal.