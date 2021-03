KORONAVÍRUS Ženu zaočkovali počas tehotenstva proti covidu-19: Neskutočné, čo sa stalo

V Spojených štátoch amerických sa prvýkrát narodilo dieťa s protilátkami proti koronavírusu. Jeho matkou je zdravotníčka, ktorá sa v 36. týždni tehotenstva nechala zaočkovať prvou dávkou vakcíny Moderna. Doktori Paul Giblert a Chad Rudnick prezentovali tieto zistenia v predbežnej štúdii, ktorá ešte nebola recenzovaná. V každom prípade ale evidovali časť protilátok v čase pôrodu, po analýze krvi z pupočníka odobratej dieťaťu bezprostredne po narodení a placenty. "Ukázali sme, že protilátky IgG SARS-CoV-2 sú detekovateľné vo vzorke pupočníkovej krvi novorodenca už po jednej dávke vakcíny Moderna COVID-19," uviedli. Podľa ich slov by teda mohlo byť možné chrániť deti pred COVID-19 očkovaním tehotných žien. Lekári však zdôrazňujú, že je potrebný ďalší výskum na overenie bezpečnosti a účinnosti vakcín počas tehotenstva.

