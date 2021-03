Nový film od tvorcov Teórie tigra: Ako znázorniť vzťahy? No predsa komédiou!

PRAHA - V týchto dňoch tvorcovia komédie Teória tigra režisér a scenárista Radek Bajgar a scenáristka Mirka Zlatníkova na Vysočine natáčajú film Teória túžby. Rovnako ako v Teórii tigra, ktorá prilákala do kín cez 400.000 divákov, v príbehu piatich manželských párov, ktoré si želajú navrátiť túžbu a vášeň do svojich životov, jednu z hlavných rolí stvárnil Jiří Bartoška. Film by mal mať premiéru tento rok 28. októbra. ČTK o tom za distribučnú spoločnosť CinemArt informoval Petr Slavík.