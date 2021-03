VIDEO Žena si myslela, že načapala manžela pri nevere: Vstúpila do obývačky a... geniálne rozuzlenie

Keď sa Maggie Claytonová pred časom vrátila skôr z práce, prekvapilo ju, že počuje, ako sa z obývačky ozýva hlasná hudba. Okrem toho v nej zazrela siluetu nejakej ženy. Presvedčená o tom, že jej zahýba manžel a domov si doviedol milenku, začala všetko nakrúcať na mobil. Chcela ho totiž prichytiť priamo pri čine. Aké ale bolo jej prekvapenie, keď vstúpila dovnútra a zistila, že onou ženou nebol nikto iný, ako jej muž! V snahe zahrať sa na rockovú hviezdu si totiž dal na hlavu parochňu a obliekol manželkine džínsy a s kamarátom hrali doma karaoke.

Maggie zverejnila video bizarného incidentu na TikToku, kde sa okamžite stalo populárnym. Doteraz zaznamenalo už takmer 3,5 milióna zhliadnutí. "Čo to, do pekla, má znamenať? Práve som prišla domov a počujem, ako sa ozýva nejaká hudba. Je v dome nejaká cudzia ženská? Len nech to nie je môj manžel s nejakou ženou," hovorí vo videu Claytonová.

Mnohí sa na ňom dobre zabavili, pričom jedna osoba vyhlásila, že to je to "najlepšie rozuzlenie zápletky, aké kedy videla". Ďalší užívateľ napísal, že je to klasický príklad toho, "čo si moja priateľka myslí, že robím vs. to, čo naozaj robím".