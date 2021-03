Lekári radia: Ak trpíte týmto ochorením, mali by ste sa dať okamžite zaočkovať

ATLANTA - Mnoho ľudí sa dožaduje očkovania, no viaceré krajiny stále uprednostňujú obmedzené skupiny. Existuje však niekoľko základných podmienok, vďaka ktorým by ste sa mohli dostať k vakcíne predčasne. Odborníci upozorňujú, že ľudia s touto zdravotnou komplikáciou by mali byť zaočkovaní čo najskôr.

Začiatkom februára Americká vysoká škola reumatológie (ACR) vydala pokyny, ktoré môžu zmeniť priebeh očkovania. Mnohé štáty totiž očkujú primárne ohrozené skupiny ľudí, medzi ktoré patria najmä seniori. Najnovšie by však podľa ACR mali prednostne dostať vakcínu aj ľudia trpiaci reumatickým ochorením. "Pacienti s autoimunitným a zápalovým reumatickým ochorením (AIIRD) by mali byť pri očkovaní prioritou pred všeobecnou populáciou podobného veku a pohlavia," odporúčajú odborníci.

Reumatoidné stavy sú zápalové alebo autoimunitné ochorenia, ktoré súvisia s imunitnými problémami. Medzi ich bežné formy patrí reumatoidná artritída a lupus. Podľa kardiotorakálneho chirurga Mehmeta Oza tieto choroby ovplyvňujú to, ako vaše telo bojuje proti infekciám, ktorou je aj koronavírus. Profesor z Kolumbijskej univerzity upozornil na zatiaľ obmedzené údaje, ktoré ukazujú, že pacienti s autoimunitnými a zápalovými stavmi čelia vyššiemu riziku závažného priebehu COVID-19 a rovnako aj hospitalizácie.

Zdroj: Getty Images

Pacientom so špecifickými reumatoidnými stavmi, ako je reumatoidná artritída, môžu byť predpísané kortikosteroidy, ktoré sú určené na utlmenie symptómov, alebo iné lieky potlačujúce autoimunitu. Bohužiaľ, hlavným vedľajším účinkom týchto liekov je to, že pacienti sú po nich náchylnejší na infekcie, varuje internista Spencer Kroll. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) používanie kortikosteroidov môže oslabiť imunitný systém človeka, čo by predstavovalo vyššie riziko ťažkého priebehu COVID-19.

ACR vo svojich pokynoch spomenulo niekoľko odporúčaní pre liečbu a úpravy liekov. Ako vysvetlila Eliza Chakravartyová, reumatologička a imunologička z Oklahoma Medical Research Foundation, niektorí lekári sa môžu rozhodnúť vysadiť pacientom lieky týždeň po očkovaní, aby maximalizovali imunitnú odpoveď na vakcínu. Oz však tvrdí, že tieto odporúčania by nemali nahrádzať klinický úsudok a lekári by sa mali rozhodovať na základe jednotlivých pacientov. Podľa viacerých lekárov môžu existovať obavy týkajúce sa aplikovania vakcíny pacientom s reumatoidnými stavmi. ACR však uvádza, že jediný dôvod, prečo by niekto nemal dostať vakcínu, je vedomá alergia na jej zložky alebo má vážnu reakciu na prvú dávku. Jediným problémom je fakt, že vakcína nemusí dobre účinkovať u tých, ktorí užívajú imunomodulačné lieky. Vo všeobecnosti je ale táto forma ochrany lepšia ako žiadna.