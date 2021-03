Lekár (47) opísal hororový rok s KORONAVÍRUSOM: Zrútil sa mu svet, a to čakal s manželkou dieťa!

Mesto, kde žije zhruba 15 000 ľudí, sa stalo prvým ohniskom koronavírusu v krajine a tiež "hlavným mestom" prvej oblasti v Európe, ktorá kvôli nákaze skončila v karanténe. V Lombardii, ktorú medzi talianskymi regiónmi koronavírus zasiahol najzávažnejšie, bolo odrezaných od sveta okrem Codogna ďalších desať miest v jeho okolí. Rovnaký osud postretol i jedno ďalšie mesto v susednom Benátsku. Na cestách boli kontrolné stanoviská polície a miestnou stanicou vlaky len prechádzali. Pacienti s covidom-19 zahltili miestnu nemocnicu. "Videl som, ako trpia vážnymi problémami s dýchaním a chcel som im pomôcť použitím všetkých znalostí, ktoré som nadobudol počas štúdií, ale na nich nič nezaberalo. To mne a mojim kolegom zlomilo srdce a úplne zničilo nervy," hovorí 47-ročný Tursi.

Zdroj: YouTube/Reuters

O niekoľko týždňov neskôr začal mať problémy aj on sám. Najskôr sa cítil veľmi unavený, a to nielen kvôli náročným službám. Potom cítil silnú bolesť na hrudi. Zistil, že sa nakazil koronavírusom a bol prevezený do Milána. Vtedy sa mu podľa vlastných slov zrútil celý svet. Jeho žena Valentina Mondiniová bola totiž vtedy v piatom mesiaci tehotenstva. Dvojica čakala svoje prvé dieťa, Francesco sa však bál, že ho nikdy neuvidí. "Myslel som si, že celý tento rok bude pre mňa strašný, že ho neprežijem." O šesť týždňov sa ale z ochorenia vyliečil a vrátil sa do práce. Tentokrát si naviac veľmi dobre uvedomoval, čo jeho pacienti zažívajú.

Rok nato sa Tursi stále stretáva s covidom-19, život v Codogne sa ale vrátil k zdanlivému pokoju. Mladí ľudia nakupujú oblečenie a seniori trávia čas rozprávaním sa v bare. Všetci však majú nasadené rúška a dodržujú rozostupy. "Chcem jednoducho žiť, pre Antonia, Valentinu, pre mojich pacientov, pre všetkých," dodal lekár.