KORONAVÍRUS Testovanie žiakov výplachom ústnej dutiny: Riaditelia si ho pochvaľujú, je bezpečné a efektívne

Po prvom týždni je záujem oň štvornásobne vyšší. Kloktacie testy sú určené pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania v obmedzenom počte päť žiakov a jeden učiteľ. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Rezort školstva v spolupráci s odborníkmi zaviedol do praxe takzvané kloktacie PCR testy. Cieľom je, aby sa vďaka menej inváznemu spôsobu testovania dostalo do škôl viac žiakov, predovšetkým tí, ktorí to najviac potrebujú, a tiež deti, ktoré sa nemohli alebo nechceli testovať antigénovými testami.

"Veľmi ma teší, že záujem o kloktacie testy rastie, máme ich vyskúšané a overené v praxi. Naším spoločným prianím je čo najviac umožniť žiakom mať riadnu výučbu v bezpečnom prostredí," ozrejmil minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Ten v piatok navštívil Základnú školu Železničná v bratislavskej Vrakuni, kde dozrel na priebeh testovania žiakov kloktacími testami.

Počas druhého týždňa pilotného testovania bolo otestovaných 507 žiakov, z toho bolo 505 negatívnych, pozitívni boli dvaja žiaci. "Z dostupných informácií, ktoré mám k dispozícii, mnohé školy vyjadrili spokojnosť s testovaním a chcú sa ho znova zúčastniť. Výsledky boli doručené v požadovanom termíne, teda cez víkend a v pondelok tak mohli školy opätovne nabehnúť na prezenčnú výučbu v malých skupinách," doplnil šéf rezortu školstva.

Testovania sa zúšatní 54 škôl

V nasledujúcom týždni sa testovania formou výplachu ústnej dutiny plánuje zúčastniť 54 škôl a záujem o takéto testovanie prejavilo 2213 žiakov. Najväčší záujem je zo škôl v Bratislavskom a Žilinskom kraji. Najviac žiakov sa testovania kloktaním zúčastní v Bratislavskom kraji, a to 1283.

Tento druh testovania, z odobratej vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny žiaka, sa vyhodnocuje v laboratóriu PCR testom na zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2. Výhodou kloktacích testov je omnoho presnejšia/citlivejšia detekcia prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v porovnaní s antigénovými testami. Určený je primárne žiakom druhého stupňa na základných školách. Žiak na druhom stupni základnej školy môže byť v prípade nezáujmu o kloktacie testy naďalej testovaný antigénovými testami, a tak preukazovať platný výsledok testu.