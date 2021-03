KORONAVÍRUS Česko je podľa CNN ostrovom skazy a beznádeje, za pandémiu môžu tri zásadné chyby

NEW YORK - Česko sa kvôli neúspešnému boju s pandémiou covidu-19 stalo malým ostrovom skazy a beznádeje, kde počty infikovaných i obetí rastú do závratných výšin. Vysvetliť, preto taký osud postretol práve relatívne bohatú krajinu so silným zdravotníctvom je ale obtiažne. Ku katastrofe totiž viedli desiatky menších pochybení, zlých rozhodnutí a komunikačných omylov, napísala vo svojej analýze situácie v ČR stanica CNN.

"Českom sa šíri nová, infekčnejšia mutácia vírusu, ktorá dohnala tamojšie nemocnice na pokraj kolapsu. Bilancia mŕtvych prekonala hranicu 20 000 a v pomere k počtu obyvateľov patrí k najvyšším na svete. Neexistuje ale dôvod, prečo by práve tento štát mal patriť k najpostihnutejším," píše spravodajská televízia na webe. "Vláda operuje na základe nešťastnej stratégie a robí rozhodnutia založené na aktuálnych kapacitách nemocníc, čo znamená, že často prichádzajú príliš neskoro," uviedol výskumník Jan Kulveit z Oxfordskej univerzity. Podľa neho exituje obrovský rozdiel medzi tým, keď prijmete opatrenia včas a keď s nimi čakáte desať dní. Desaťdňové oneskorenie vo chvíli, kedy je reprodukčné číslo 1,4, znamená zdvojnásobenie epidémie.

Epidemiológ Rastislav Maďar sa domnieva, že dôvodom súčasnej krízy sú tri zásadné zlé rozhodnutia českej vlády. Tým prvým bolo jej odmietnutie riadiť sa odporúčaním odborného panelu a znovu zaviesť povinnosť nosiť rúška vlani v lete. Druhým bolo znovuotvorenie obchodov pred Vianocami a tretím neschopnosť reagovať na šírenie novej mutácie začiatkom januára. Teraz sa odborníci údajne modlia za to, aby nedošlo ku štvrtej chybe.

Demografka Dagmar Dzúrová z Karlovej univerzity poznamenala, že podstatné zhoršenie epidemickej situácie v ČR súvisí aj s politikou. Úrady podľa nej minulý rok na jeseň nezasiahli včas kvôli krajským voľbám. "Vláda nepočúva odborníkov a pandémiu rieši na základe vlastných politických potrieb. A keď sa opatrenia vysvetľujú verejnosti, robia to politici, hlavne premiér, čo znamená, že časť ľudí má už vopred tendenciu tie opatrenia z politických dôvodov bojkotovať," tvrdí Dzúrová, pričom poukazuje napríklad na prax v Nemecku, kde politici veľkú časť komunikácíe s verejnosťou prenechali expertom. Okrem toho podľa odborníkov, ktorých oslovila CNN, chýba v Česku i zmysluplná finančná podpora, ktorá by ľudí motivovala dodržiavať opatrenia vrátane nariadenej karantény. Problémom je aj vymáhanie reštrikcií, šírenie dezinformácií a spôsob, akým pandémiu zobrazujú médiá. "Ľudia sú unavení, stretávajú sa v súkromí, organizujú večierky, jazdia do hôr a ignorujú políciu, ktorá toho nemôže veľa robiť," myslí si Maďar.

Viera v konšpiračné teórie mohla podľa CNN medzi Čechmi upevniť vlaňajšia prvá vlna pandémie, ktorú krajina zvládna bez väčšej ujmy. Dzúrová sa domnieva, že výsledkom bolo, že veľká časť spoločnosti prijala názor, že sa nič strašné nestalo a že ďalekosiahle opatrenia neboli nutné. Taký vývoj pritom teoretici nazývajú "paradoxom úspechu" - keď preventívne opatrenia zaberajú, potom verejnosť začne podceňovať vážnosť hrozby a je v tom, že prevencia bola stratou času. "Obávam sa, že veľká časť českej verejnosti stále nechápe, ako vážna situácia je a skutočne hrozivé je to, že niektorí ľudia jednoducho prijali fakt, že každý deň umiera zbytočne 100 či 150 osôb. Podľa nich to nie je znepokojujúce, ale prirodzené a nevyhnutné, i keď je to strašná tragédia," dodala Dzúrová.