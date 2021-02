V tieni pandémie sa odohráva ďalšia katastrofa: Prehovorila tínedžerka, ktorá pred ňou unikla

Zraniteľné dievčatá nechodia do školy a nie sú tak pod ochranou učiteľov. Karanténne opatrenia obmedzili prácu ľudskoprávnych organizácií, zdravotníci sa musia sústrediť na pacientov s covidom-19. Mnoho rodín naviac schudlo a ich členovia dúfajú, že po obrezaní dievčatká predajú.

Keď pätnásťročná Keňanka Margaret (meno bolo kvôli jej ochrane zmenené) vlani v lete započula, že rodina pre ňu plánuje obriezku, vedela, že šance na vyjednávanie sú mizivé. Škola bola kvôli pandémii už päť mesiacov zavretá a hoci jej rodičia nevedeli, kedy sa výučba opäť začne, rozhodli sa ju vydať. "Chceli ma nechať obrezať, aby som sa vydala a oni získali za mňa veno. Keď som im povedala, že chcem ďalej študovať, nepočúvali ma," zverila sa. Z domu preto utiekla a vďaka susedom sa dostala k charite, ktorá jej pomohla.

Zdroj: profimedia.sk

Ženská obriezka, pre ktorú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) používa termín mrzačenie ženských pohlavných orgánov, hrozí štyrom miliónom dievčat ročne. OSN si dala za cieľ zbaviť svet tejto krutej praktiky, ktorá obnáša čiastočné alebo celkové odstránenie ženských genitálií, do roku 2030. Pandémia covidu-19 to ale skomplikovala. "Neoficiálne dôkazy, vrátane rôznych správ od polície a aktivistov, naznačujú, že v niektorých komunitách zaznamenali nárast prípadov ženskej obriezky," informovala Flavia Mwangovyaová z charitatívnej organizácie Equality Now. Podľa ďalšej nevládnej organizácie Orchid Project pribudlo dievčat s obriezkou v Nigérii, Keni, Tanzánii, Siere Leone, Somálsku aj Libérii. Nadácia Five Foundation hlási s odvolaním sa na svojich miestnych partnerov nárast taktiež v Gambii, Guinei a Egypte.

Niektoré organizácie upozorňujú, že svoje služby teraz aktívnejšie ponúkají tí, ktorí obriezku vykonávajú. V Somálsku napríklad títo ľudia chodia od odverí k dverám. V Nigérii sa niektorí bývalí "obrezávači" ku svojej "práci" vrátili, pretože prišli kvôli zhoršenej ekonomickej situácii o mzdu zo svojich nových profesií. Niektoré africké štáty sa snažia zastaviť tento trend; napríklad v Keni predstavitelia dedín vykonávajú kontroly v rodinách, v Libérii dostali motorky, aby mohli dávať pozor na dievčatá v rizikových skupinách.

Zdroj: TASR/AP/Alexandra Zavis

Na celom svete podstúpilo podľa WHO ženskú obriezku vyše dvesto miliónov žien a dievčat. Praktikuje sa vo viac než tridsiatich krajinách, najmä v Afrike, ale tiež na Blízkom východe, v Ázii či diasporách v západných štátoch. Stáročný rituál, ktorý je často vykonávaný nesterilizovanými nožmi alebo žiletkami, nemá žiadny pozitívny vplyv na ženské zdravie. Naopak, môže viesť ku zdravotným problémom. Ženy môžu vykrvávať alebo zomrieť v dôsledku infekcie. Ženská obriezka je medzinárodne uznaná ako porušenie ľudských práv.