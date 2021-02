FOTO Hororové priznanie sériového vraha (†72) po smrti: Príbuzní obetí sú zdesení

Je zrejmé, že príbuzní obetí Dennisa Nilsena nie sú šťastní, že vyšla jeho autobiografia. Je to totiž akoby sa im stále smial z hrobu. Jej vydanie poBritská vláda ju dokonca v 90. rokoch zakázala, pretože išlo o väzenskú autobiografiu sériového vraha. Kniha údajne podrobne opisuje hnaciu silu jedného z najkrutejších a najhorších britských zločincov.

Zdroj: profimedia.sk

Nilsen zavraždil najmenej dvanásť ľudí v severnom Londýne, pričom mŕtvoly rozrezával a vyhadzoval časti tiel do kanalizácie. Vo svojej autobiografii píše o tom, ako sexuálne napadol opitého vojaka predtým, ako začal vraždiť ľudí. Tiež sa priznáva k uškrteniu najmenej dvoch predtým neznámych mužských obetí, informuje noviny Sunday Times. Aj keď popiera, že by bol kanibal, tiež diskutuje o "kulinárskych možnostiach" s ľudským mäsom obetí, ktoré zavraždil. Jednu časť mŕtvoly dokonca opisuje ako "hovädzie steaky" a žartuje, že svojho psa bude kŕmiť malým kúskom ľudského mäsa. Písal tiež o tom, že si ako dieťa želal umrieť, pretože ako päťročného ho sexuálne zneužíval starý otec.

Zdroj: profimedia.sk

Kniha bola zostavená z tisícov strán poznámok, ktoré odsúdený pred smrťou odovzdal svojmu priateľovi. Sestra Carla Stottora, ktorý prežil Nelsonov pokus o vraždu, no umrel v roku 2013, považuje vydanie knihy za morálne nesprávne. "Carl celý život bojoval za to, aby boli tieto spomienky zničené. Keď ten zlý muž zomrel, myslela som si, že je koniec. Prečo by mal rozprávať, keď obete nemôžu?" uviedla Julie Bentleyová.

Zdroj: profimedia.sk

Nilsen bol zadržaný až po objavení ľudských pozostatkov v odtokoch jeho domu v Muswell Hill. Väčšina z jeho obetí boli bezdomovci alebo nezamestnaní ľudia. Údajne ich hľadal v krčmách a potom ich nalákal do jedného z dvoch bytov, v ktorých v čase svojho besnenia býval. Po odsúdení za šesť vrážd a dva pokusy o vraždu v roku 1983 dostal doživotný trest. Zomrel vo väzení prirodzenou smrťou v roku 2018. Doposiaľ sa podarilo identifikovať iba osem z jeho obetí.