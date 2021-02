Multimilionár sa chce dožiť 180 rokov: Dlhovekosť mu má zaručiť tento špeciálny TRIK

Multimilionár Dave Asprey (47) pred pár dňami v televízii prezentoval zaručený spôsob, vďaka ktorému sa vraj dožije 180 rokov. Kľúčom k dlhovekosti je podľa neho každodenné vynechávanie raňajok. Dodržiavanie tohto pravidla v kombinácii s obdobiami prerušovaného hladovania, kryoterapiou a hlbokým spánkom údajne prinúti telo vyrábať energiu inak a umožní tak každému dožiť sa veku, ktorý vystačí na dva bežné životy. "Vynechanie raňajok je naozaj dôležité. Ak sa naučíte jednoduchý trik v podobe prerušovaného pôstu, tak zistíte, že máte v ten deň viac energie, začnete chudnúť a budete sa cítiť lepšie," uviedol. Ďalšou vecou, ktorú môžete urobiť, aby ste žili dlhšie, je skorá večera. Ak vraj budete večerať len o hodinu skôr, vaše telo si všetko upraví tak, aby fungovalo čo najlepšie.

Predstava tak dlhého života ale príliš nenadchla moderátorku Holly Willoughbyovú, ktorá sa hosťa spýtala, ako si predstavuje kvalitu života v takom vysokom veku. "Osobne by som sa nechcela dožiť tak vysokého veku, pokiaľ by so mnou nežili moji blízki, pretože by som sa nechcela pozerať na to, ako odchádzajú všetky moje deti. Nedokázala by som sa s tým vyrovnať, nie je to prirodzený životný kolobeh," poznamenala. Asprey však odpovedal, že si nemyslí, že bude sám. "Veci, na ktorých teraz pracujem, sú priekopnícke a drahé, ale niektoré z nich sú už teraz zadarmo, ako napríklad pôst," vysvetlil.

Nie všetci však dôverujú Daveovým prognózam. "Dúfam, že tento rozhovor nezaregistrujú ľudia s poruchami príjmu potravy," uviedol jeden z nich. "Nechcel by si ma vidieť, keby som vynechal raňajky. Skrátil by som nielen svoj život, ale pravdepodobne aj život niekoho iného," zavtipkoval ďalší. Či tak alebo onak, až čas ukáže, či sa boháčovi jeho taktika vyplatí. Ale to už asi budeme všetci mŕtvi.