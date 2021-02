Sexi policajtka (40) pobúrila celé mesto: VIDEOM, ktoré nakrútila cestou k ozbrojenej lúpeži

Štyridsaťročná Yolanda Mollová sa na internete netají svojou záľubou v tvorbe videí. To by vôbec nebol problém, keby ich nenatáčala počas svojej služby v policajnom zbore v Esparreguere neďaleko Barcelony. Nedávno na TikToku publikovala video, v ktorom sedí spolu s nemenovaným kolegom v aute cestou k ozbrojenej lúpeži. Najprv si dala dole rúško a začala robiť grimasy do kamery. Následne ukázala na svoju a kolegovu ruku, ako držia zbrane. "Počkajte v supermarkete Mercadona, nechcem zomrieť," povedala Mollová vo videu. Po tom, čo sa na internete rozšírili zábery jej reakcie na ozbrojenú lúpež, bola na mesiac suspendovaná.

Údajne nejde o prvé kontroverzné video. Yolanda už dávnejšie zverejnila napríklad zábery, na ktorých je zmrzlinu cez rúško alebo v policajnej uniforme grgá rapové pesničky. Jej správanie poburuje aj miestnych obyvateľov. "Ľuďom, ako je táto, by nemalo byť dovolené ponechať si svoju prácu, sú urážkou," uviedol jeden z nich. Mollová sa neskôr vyjadrila, že v čase, keď nahrala video, bola spolu s kolegom o dve ulice ďalej od lúpeže a nemala nabitú zbraň. "Keď som sa dostala na miesto činu, odviedla som svoju prácu. Nevstúpila som do obchodu so zapnutou kamerou. To, čo som robila predtým, je moja vec," ohradila sa svojrázna policajtka.

Starosta mesta Esparreguere Eduard Rivas však označil jej konanie za žalostné. Slobodná mamička sa ešte predtým, ako sa pridala k policajnému zboru, živila ako televízna tanečnica a nafotila aj pár erotických fotografií. Do Evinho rúcha sa údajne "obliekala" aj v čase, keď už pôsobila ako policajtka. Malo sa tak stať v španielskej zoznamovacej šou.