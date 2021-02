KORONAVÍRUS Lekári varujú: Toto je najhoršia vec, čo môžete spraviť pred očkovaním

NORWELL - Okolo očkovania na COVID-19 je stále množstvo nejasností, zvlášť čo sa týka účinnosti vakcíny. Odborníci najnovšie varujú, že existuje niekoľko bežných vecí, ktorými by ste mohli znížiť účinok vakcíny. Ak napríklad užívate tieto dva bežné voľnopredajné lieky, môžete svoj organizmus oberať o potrebnú imunitu.

Ľudia čoraz viac diskutujú o účinnosti covidových vakcín, v dôsledku čoho dochádza k mnohým nedorozumeniam. Simone Wildesová, členka Massachusettsovej poradnej skupiny pre vakcíny COVID-19 a špecialistka na infekčné choroby v South Shore Medical Center, pre ABC News prezradila, čo je skutočnou hrozbou. Podľa jej slov ibuprofen, účinná zložka vo viacerých liekoch a acetaminofén, ktorý sa nachádza napríklad v tylenole, môžu znížiť účinnosť vakcíny. "Neodporúčame užitie ibuprofenu alebo tylenolu pred očkovaním na COVID-19 z dôvodu nedostatku údajov o tom, ako tieto lieky ovplyvňujú protilátkové odpovede vyvolané vakcínou," vysvetlila.

Zdroj: gettyimages.com

Zistenia potvrdzuje aj štúdia z roku 2009 publikovaná v časopise Lancet. Medzi 459 zdravými dojčatami, z ktorých polovica pred očkovaním dostala paracetamol, prostriedok proti bolesti na báze acetaminofénu, a polovica z nich placebo, bola imunitná odpoveď na očkovaciu látku významne nižšia v skupine, ktorá užila paracetamol. Acetaminofén aj ibuprofen síce môžu pomôcť znížiť nepríjemné vedľajšie účinky vakcíny, ako je horúčka, no vedci z Americkej spoločnosti pre mikrobiológiu zistili, že užívanie NSAID (nesteroidných protizápalových liekov), do ktorých patrí aj ibuprofen, môže byť škodlivé alebo prospešné v závislosti od užitia. Užívanie liekov na zmiernenie bolesti nie je jediným faktorom, ktorý by mohol ovplyvniť vašu imunitu:

Imunitu môže znížiť:

STRES

Ak chcete, aby covidová vakcína zabrala, môže vám pomôcť predovšetkým zlepšenie vášho duševného zdravia. Podľa novej štúdie z Ohio State University College of Medicine stres podstatne znižuje imunitu voči COVID-19 po očkovaní na rozdiel od jedincov, ktorí stres pred očkovaním nepociťujú.

Zdroj: Getty Images

DEPRESIA

Americkí vedci zistili, že emočné stresory vrátane depresie môžu zmeniť schopnosť tela vyvinúť imunitnú odpoveď.

Imunitu dokáže zvýšiť

CVIČENIE

Ak chcete maximalizovať účinnosť vakcíny, prechádzka po okolí môže byť práve to, čo potrebujete. Podľa výskumníkov, ktorí stoja za vyššie uvedenou štúdiou, je možné urobiť niekoľko jednoduchých vecí na maximalizáciu počiatočnej účinnosti vakcíny, vrátane intenzívneho cvičenia do 24 hodín pred podaním vakcíny.

Zdroj: Getty Images

SPÁNOK

Kvalitný spánok môže byť najlepším spôsobom, ako posilniť imunitu. Vedci poznamenávajú, že "aj krátkodobejšie intervencie môžu byť účinné" pri posilňovaní imunitných funkcií pred očkovaním. Odporúčajú, aby si každý doprial adekvátny spánok 24 hodín pred očkovaním.