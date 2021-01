Ohromujúce odhalenie o pandémii KORONAVÍRUSU v Európe: Predtým, než vypukla, dialo sa niečo podivné

LUCCA - Zhruba pred rokom sa začalo častejšie hovoriť o nebezpečnom víruse z Číny. Prichádzali prvé predpovede, v ktorých odborníci načrtávali, čo všetko sa môže stať, ak prenikne do Európy. Zozbierané dáta z internetu však naznačujú, že šíriaca sa nákaza by sa možno neprejavila v takom veľkom rozsahu, keby sa ľudstvo začiatkom minulého roka viac zaoberalo zberom týchto informácií.

Internetové vyhľadávače a sociálne siete by mohli v budúcnosti poskytnúť varovné signály o šírení nebezpečných epidémií oveľa skôr ako oficiálne správy. Už týždne predtým, ako svet tušil, aký problém prepukne s ochorením COVID-19, sa totiž na internete objavili prvé varovné signály týkajúce sa možnej pandémie. Dokazuje to množstvo výrazov súvisiacich s prechladnutím a chrípkou zadávaných do vyhľadávačov. Zo spätného vyhodnocovania recenzií na vonné sviečky dokonca vyplýva, že zákazníci negatívne hodnotili ich nevýrazné alebo skreslené vône práve na začiatku šírenia pandémie, čo môže úzko súvisieť s poruchami čuchu, ktoré sú častým symptómom koronavírusovej nákazy.

Zdroj: Getty Images

Profesor Massimo Riccaboni zo školy Scuola IMT Alti Studi v talianskej Lucce prišiel s myšlienkou využiť v tomto smere aj sociálne siete. Spolu so svojím tímom zozbieral na Twitteri príspevky zverejnené od decembra 2019 do januára 2020 odkazujúce na výraz "zápal pľúc" a jeho ekvivalent v ďalších šiestich jazykoch. Následne ich porovnali s údajmi z decembra 2014 a zistili, že v danom období výrazne narástol počet tweetov súvisiacich so zápalom pľúc. Okrem toho sa príspevky odkazujúce na pneumóniu a suchý kašeľ zhodujú s miestami, kde zhruba mesiac nato prepukli ohniská nákazy. Napríklad skutočnosť, že v jednom z najviac zasiahnutých regiónov v Lombardsku došlo k prudkému nárastu tweetov odkazujúcich na pneumóniu oveľa skôr než v iných častiach Európy, nemôže byť podľa autorov štúdie náhoda. Tieto zistenia tak predstavujú obrovskú, ale zároveň premárnenú príležitosť na kontrolu šírenia vírusu. Mohli by však v budúcnosti poslúžiť ako prevencia pred budúcimi pandémiami.

Zdroj: SITA/AP Photo/Kin Cheung

"Naša štúdia dopĺňa existujúce dôkazy o tom, že sociálne médiá môžu byť užitočným nástrojom epidemiologickej kontroly. Môžu tak pomôcť zachytiť prvé príznaky novej choroby skôr, ako to zaznamenajú odborníci a sledovať aj to, akým smerom sa šíri," uviedol Riccaboni. Vo svojej správe zverejnenej v časopise Scientific Reports navrhuje vytvorenie integrovaného systému digitálneho sledovania na identifikáciu príznakov infekčných chorôb prostredníctvom sociálnych médií a vyhľadávania na webe, ktoré pomôžu identifikovať ohrozené miesta a regióny.