Vedci odhalili najbežnejší spôsob nákazy KORONAVÍRUSOM: Ešte väčšie riziko než kašľanie!

CAMBRIDGE - Kontaminované kvapôčky uvoľňujúce sa do ovzdušia pri kašľaní alebo kýchaní sú najbežnejším spôsobom šírenia nového koronavírusu. Výsledky novej štúdie publikované v časopise Proceedings of the Royal Society však poukazujú aj na ďalšiu možnosť kontaminácie okolia, ktorá ohrozuje bezpečnosť prostredia ešte viac.

Aerosólové kvapôčky šíriace sa pri rozprávaní sú podľa výsledkov štúdie, ktorú realizovali vedci z Univerzity v Cambridge a Imperial College v Londýne, nebezpečnejšie ako častice uvoľňované pri kýchaní alebo kašľaní. Zistili to vďaka použitiu matematického modelu, ktorý zostavil expert na mechaniku tekutín Pedro Magalhães de Oliveira. Demonštrovali ním šírenie kvapôčok uvoľnených z dýchacích ciest infikovanej osoby. Zohľadnili pri tom veľkosť priestoru, počet prítomných ľudí, ventiláciu a to, či ľudia majú alebo nemajú rúška. Počas experimentu väčšie kvapôčky uvoľnené pri kašli padali po prekonaní kratšej vzdialenosti rýchlo smerom nadol, zatiaľ čo tie menšie, vznikajúce pri rozprávaní, dokázali preniesť vírus do vzdialenosti zhruba dva metre a udržali sa vo vzduchu dlhšie. "Rozprávanie je rizikový faktor, ktorý je potrebný vziať do úvahy, pretože produkuje oveľa jemnejšie častice než kašeľ. Tie dokážu kontaminovať ovzdušie na viac ako hodinu v množstve, ktoré môže vyvolať nákazu," objasnil de Oliveira.

V modelovanom scenári autori štúdie odpozorovali, že po krátkom kašli počet infekčných kvapôčok uvoľnených do vzduchu klesol na bezpečnú úroveň v priebehu jednej až sedem minút. Po tridsaťsekundovom rozprávaní však trvalo až polhodinu, kým počet infekčných častíc klesol na podobnú úroveň. Dokonca aj po hodine bolo vo vzduchu také množstvo častíc, že by mohli ohrozovať osoby v miestnosti. Ak sa teda ľudia nachádzajú v zle vetranej miestnosti s infikovaným jednotlivcom, ktorý rozpráva, tak riziko nákazy narastá o 20 percent. "Táto analýza ilustruje riziko spojené s neustálym rozprávaním v uzavretých priestoroch, akým je napríklad prednášková sála. Dochádza k nemu v dôsledku vyššieho hmotnostného podielu kvapaliny uvoľnenej rozprávaním," objasnili výskumníci. Pre zaistenie bezpečnosti sú tak kľúčovými záležitosťami ventilácia a viacvrstvové rúška.

Vedci tiež zostavili online kalkulačku, ktorá používateľom pomôže posúdiť riziko interiérových situácií vzhľadom na veľkosť miestnosti a počet ľudí v nej. Ak napríklad trávite hodinu v priemerne veľkom obchode s kapacitou päťdesiat osôb, zlepšenie vetrania alebo nosenie trojvrstvových rúšok zníži riziko infekcie z osem percent na dve percentá. "Nejde o to, aby sme z tohto nástroja získavali údaje o absolútnom riziku. Účelom jeho použitia je poukázať na možnosti využívania stratégií, ktoré dokážu zmierniť riziko infekcie," dodal de Oliveira.