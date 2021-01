FOTO Demonštrant, ktorý vnikol do Kapitolu, vyvolal obrovský škandál: Kvôli nápisu na mikine

K bezprecedentnému útoku na Kapitol došlo začiatkom januára. Krátko po incidente obleteli svet desivé zábery priaznivcov prezidenta Donalda Trumpa búriacich sa proti výsledku prezidentských volieb. Časť demonštrantov prenikla až do rokovacej sály, z ktorej, našťastie, stihli narýchlo evakuovať ľudí.

Po násilnom útoku sa postupne na sociálnych sieťach množili aj videá a fotografie zachytávajúce desivé divadlo aj tváre útočníkov. Jedným z nich bol muž oblečený v čiernej mikine s motívom lebky, ktorú lemuje nápis "Tábor Auschwitz. Práca prináša slobodu". Na zadnej časti oblečenia bolo zas uvedené "STAFF" (personál). Zjavne teda išlo o oblečenie propagujúce najväčší nacistický koncentračný vyhladzovací komplex smrti, kde prišlo o život viac ako 1,1 milióna ľudí.

Among the terrorists invading Capitol today was a man (left) wearing a sweatshirt saying, “Camp Auschwitz”:@mikedebonis pic.twitter.com/NxhjdPqXBG