V roku 2020 prišla o prácu a skončila na ulici: Neskutočný príbeh matky (27) počas pandémie

COVENTRY - Aj keď mnoho ľudí označuje rok 2020 za jeden z najhorších, Soumaya Ettoujiová vyhlásila, že bol zatiaľ jej najlepší, a to aj napriek tomu, že jeho začiatok vôbec nevyzeral sľubne. Ako sa však ukázalo, nové životné komplikácie nakoniec priniesli do života Keňanky pozitívne zmeny, ktoré ju posunuli v kariére a zlepšili jej kvalitu života.

Ešte v decembri 2019 pracovala 27-ročná Soumaya v Keni ako regionálna manažérka predaja a marketingu v spoločnosti zaoberajúcej sa luxusnou architektúrou a dekoráciami. V dôsledku finančnej krízy však prišla o zamestnanie a nemohla si dovoliť platiť nájomné. "Vôbec som nevedela, čo bude ďalej. Vzťahy s mojou blízkou rodinou neboli najlepšie, prišla som o prácu a nemala som kde bývať. Vo všetkom bol zrazu veľký chaos," opisuje svoju nelichotivú životnú situáciu.

Matka jedného dieťaťa našla dočasné útočisko u svojich príbuzných v Maroku. Neskôr zamierila do Anglicka, no krátko nato začali platiť opatrenia súvisiace s pandémiou. Chvíľu dokonca nemala kde bývať, o pomoc preto žiadala ľudí cez sociálne siete. Ettoujiová sa rozvádzala s manželom a musela naraz čeliť viacerým výzvam. Paradoxne to bola pandémia a s ňou súvisiace obavy o zdravie, čo ju prinútilo zmeniť postoj k životu. "Panika vyvolaná vírusom ma prinútila prehodnotiť všetko, čo som dovtedy považovala za bežné," hovorí. Keď vraj počula o pľúcnych komplikáciach pacientov s COVID-19, tak prestala fajčiť a viac sa začala zaoberať aj psychickým zdravím. Niekoľko mesiacov po tejto zmene spozorovala na svojom tele príjemné zmeny a postupne začala s koučovaním svojich priateľov a známych. Keď si všimla, že záujem o jej služby stúpa, rozhodla sa získať certifikát osobného trénera a založila spoločnosť Soulty Sister.

Na začiatku jej pomohli poznatky z online podnikateľského kurzu, ktorý absolvovala pred štyrmi rokmi. V súčasnosti vraj nemôže uveriť tomu, kam sa posunula za posledných osem mesiacov a cíti sa ako iná osoba. "Dnes mám pocit, že som lepšou verziou samej seba. Dopracovala som sa k nej po prekonaní mnohých bojov, pretože som sa naučila mať vždy na všetko pozitívny pohľad. Už necítim zlosť ani odpor voči celému svetu za to, že mi nerozumel alebo že mi nepomohol tak, ako som potrebovala. Preberám zodpovednosť za všetko, čo sa stane. Cítim vďačnosť za to, čo mám, aj keď to nie je dokonalé a perfektné," konštatuje Soumaya. Pokiaľ ide o jej podnikanie, chce naďalej pomáhať ľuďom a koučovať ich, aby boli nápomocní iným a dúfa, že takto vytvorí novú generáciu proaktívnych liečiteľov samých seba. Zároveň sníva o tom, že jedného dňa otvorí pobočku svojej spoločnosti aj v Maroku.