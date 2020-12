FOTO Mladík (30) počas korony prišiel o prácu: To najlepšie, čo sa mu mohlo stať! Toto teraz robí

Pred vypuknutím pandémie žil tridsiatnik Max v Londýne a živil sa ako výrobca nábytku. Situácia sa však po tom, ako sa začala šíriť nákaza koronavírusom, výrazne zmenila. Bol nútený opustiť hlavné mesto a vrátiť sa domov do grófstva Hertfordshire. Nečakal však so založenými rukami na podporu, ale namiesto toho si založil farmu na chov kurčiat. V jeho rodine síce nikto nikdy nefarmárčil, ale jej členovia mali vraj vždy blízko k potravinárstvu. "Môj starý otec založil podnik na vývoz a dovoz potravín, kde pracoval aj otec a strýko. V tomto prostredí som vyrastal a zaujímal som sa o poľnohospodárstvo a potraviny," hovorí Dudley.

Sám seba označuje za praktického človeka, takže keď ho v rodinnom podniku usadili do kancelárie, vydržal tam iba tri roky. V roku 2018 vyrazil na Nový Zéland, kde študoval permakultúru, čiže vývoj sebestačných a udržateľných poľnohospodárskych ekosystémov. Aj keď po návrate do Veľkej Británie prešiel do iného odboru, v súčasnosti všetky svoje študijné poznatky naplno využíva. Začiatky vraj boli veľmi zložité, lebo Max nevlastnil žiadne pozemky. Oslovil preto miestnych farmárov a potom sa podľa vlastných slov len modlil a dúfal, že mu niektorý z nich vyhovie. Našťastie sa mu ozvali Lee a Steve z Hill Farm a dovolili mu umiestniť kurčatá na ich pozemok. "Hovoril som s viacerými farmármi, aj som ich navštívil, ale nemal som šťastie. Napadlo mi teda napísať listy, v ktorých som im opísal svoju situáciu," spomína mladík na neľahké začiatky.

O niekoľko mesiacov bol už hrdým majiteľom stoviek kurčiat, o ktorých hovorí, že sú ako jeho deti. Aj keď on sám nijakému z nich nedal meno, jeho mama a priateľka nazvali jednu zo sliepok Dora - prieskumníčka, pretože vždy uteká a túla sa po okolí. Dudley v súčasnosti dodáva vajcia do celej miestnej komunity; ľudia si ich môžu objednať jednorazovo alebo sa zaregistrovať do predplatiteľskej služby. Okrem chovu kurčiat sa mladík snaží farmárčiť udržateľným spôsobom v snahe vytvoriť viac ornice, ktorú označuje za jednu z najcennejších vecí na tomto svete. Používanie hnojív a pesticídov považuje za síce výhodné pre potravinársky priemysel, no z hľadiska životného prostredia je to veľmi nebezpečné, čo je už vidieť na súčasnom stave prírody.