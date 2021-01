Experti varujú: Ak so svojím partnerom spíte v tejto POLOHE, pravdepodobne sa rozvediete

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Rozpad partnerského vzťahu nie je zvyčajne skratovou záležitosťou a dochádza k nemu po viacerých varovných signáloch, ktoré naznačujú, že niečo nie je v poriadku. Málokto by však predpokladal, že problémy vo vzťahu signalizuje aj poloha, v akej partneri spávajú. Vyplýva to z výsledkov britskej štúdie realizovanej spoločnosťou Body and Soul, do ktorej sa zapojili rozvedení muži a ženy.