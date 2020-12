FOTO Odsúdený vrah (30) si hľadá manželku: Spáchal totálne zverstvá, pred popravou sa chce oženiť

Keď polícia pred pár rokmi prehľadala Takahirov dom v japonskom meste Zama, našla tam telo 23-ročnej nezvestnej ženy a osem rozštvrtených tiel ďalších siedmich žien a jedného muža vo veku od 15 do 26 rokov. Tohto mladíka začali krátko nato prezývať "twitterový vrah", pretože práve túto sociálnu sieť využíval na zoznamovanie sa so svojimi obeťami. Bratovi jednej z nich sa podarilo získať prístup k jej účtu na Twitteri. Objavil tam správy medzi ňou a Shiraishim, vďaka čomu ho nakoniec policajti dostali za mreže. Po tom, čo vykonali raziu v dome hrôzy a našli ľudské pozostatky, sa mladík priznal k zabitiu a rozštvrteniu svojich obetí.

Podľa právnikov, ktorí Takahira obhajovali, obete vedeli o tom, že umrú a v skutočnosti to dokonca samé chceli. Toto tvrdenie, ako sa ale ukázalo neskôr, bolo nepravdivé a obžalovaný dostal trest smrti. Proti rozsudku sa údajne neplánuje odvolať. Povedal iba, že sa chce oženiť, aby mal niekoho, kto ho príde navštíviť ešte pred smrťou. "Takmer nikto ma nenavštevuje, takže predĺženie návštev sa mi zdá zbytočné. Chcel by som sa ale stretnúť s normálnou ženou a oženiť sa. Ak to nejaká žena urobí, mohla by ma naďalej vídať, aj keď som v ústave na výkon trestu odňatia slobody Tachikawa," povedal Japonec.

Zdroj: TASR/AP/Takuya Inaba/Kyodo News

Nájsť tú pravú sa snaží už niekoľko rokov. Priznal, že za ním do väzenia prišlo veľa žien, no k sobášu stále nedošlo. "Občas dostanem poštu od fanúšikov, ale nie je medzi nimi veľa žien, ktoré sú takým typom človeka, ktorý by ma sem prišiel navštíviť," objasnil Shiraishi. V Japonsku trest smrti zvyčajne dostanú len usvedčení viacnásobní vrahovia, popravy sa vykonávajú obesením. Takahiro dátum svojej popravy stále nepozná.