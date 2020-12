Toto je VEC, o ktorej by ste nikdy nemali klamať lekárovi, inak vážne ohrozujete svoje zdravie

U lekára sa rozhodne neoplatí klamať ani nič zamlčovať. Každý, i keď pre vás možno nepodstatný fakt, dokáže ovplyvniť diagnostiku a potom aj prípadnú následnú zdravotnú starostlivosť. Je preto mimoriadne dôležité odpovedať na otázky vášho doktora vždy pravdivo. "Informácie o tom, aké užívate lieky, sú súčasťou vašej anamnézy a váš lekár musí o nich vedieť bez ohľadu na to, či ich užívate na predpis alebo bez neho. Vždy by ste mali mať so sebou ich zoznam," hovorí lekárka Abi Oluladeová z centra Sharp HealthCare v San Diegu.

Zdroj: thinkstock.com

Určité liekové interakcie totiž môžu tlmiť účinky liekov či zvýšiť ich toxickú hladinu. Nepriaznivé účinky nevedomej kombinácie určitých liekov môžu byť tiež dôvodom, prečo nakoniec skončíte u lekára. Mnohí pacienti niekedy absolvujú niekoľkomesačné vyšetrenia a nakoniec sa zistí, že problémy ako závraty, nevoľnosť alebo vyrážky im vyvolávajú prípravky, ktoré užívajú, no nikdy o nich neupovedomili lekára.

Podľa internistu Josepha Mosqueru z New Jersey môže klamanie o liekoch spôsobiť aj vážnejšie, život ohrozujúce interakcie. Ľudia by mali byť obzvlášť opatrní, ak užívajú antidepresíva, lieky na riedenie krvi, podporu erekcie, úzkosť, spanie alebo proti bolesti. Rodinný lekár Peter Bailey uvádza, že pacienti najčastejšie zatajujú užívanie liekov z troch možných dôvodov: osobné rozpaky, túžba po predpísaní ďalších liekov alebo strach z problémov so zákonom v závislosti od toho, ako sa dostali k prípravkom, ktoré užívajú. Preto upozorňuje, že na základe zákonov o ochrane súkromia nemôžu lekári poskytnúť informácie orgánom činným v trestnom konaní, a to ani v prípade nezákonného užívania liekov. Sú tu však aj iné záležitosti, ktoré by nemali pacienti zatajovať.

Alkohol

Ide o ďalší dôležitý faktor, ku ktorému sa treba priznať. Niektoré lieky pri kombinovaní s alkoholom totiž vyvolávajú nebezpečné reakcie a môžu vyústiť do záchvatu.

Zdroj: Getty Images

Tehotenstvo

Ženy by mali upovedomiť lekára o svojom tehotenstve už vtedy, ak majú ešte len podozrenie. Zároveň by nemali tajiť ani to, že sa pokúšajú otehotnieť. Niektoré lieky, ako napríklad tie, ktoré sa bežne používajú pri liečbe akné, totiž môžu spôsobiť malformácie plodu.

Chirurgické zákroky

Možno ste presvedčení o tom, že nie je dôležité informovať lekárov o chirurgických zákrokoch, ktoré ste podstúpili v minulosti. Zamlčovanie týchto informácií ale môže byť oveľa nebezpečnejšie, ako si myslíte. Nevedomosť lekára o týchto skutočnostiach môže viesť k možným budúcim komplikáciám, ak si vaše súčasné ochorenie vyžaduje tiež operáciu.

Zdroj: pixabay

Vitamíny

O užívaní vitamínov alebo iných doplnkoch stravy by ste mali hovoriť rovnako ako o užívaní liekov. Aj keď sú mnohé z týchto doplnkov vyrobené na prírodnej báze, môžu vyvolať nežiaducu reakciu, ak užívate určité lieky. Mnoho rôznych byliniek a prírodných liekov pôsobí na tie isté enzýmové systémy ako lieky, čo môže tlmiť alebo naopak nepriaznivo zintenzívniť účinok tohto lieku.