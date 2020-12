Odhalenie vedcov: Ak trpíte týmto stavom, hrozí vám dvojnásobné riziko úmrtia na COVID-19

SI-AN - Odborný časopis European Heart Journal priniesol ďalšie informácie súvisiace s ochorením COVID-19. Tentokrát ide o výsledky štúdie čínskych lekárov, ktorí spolupracovali s vedcami z Írskej národnej univerzity v Galway. Po preštudovaní chorobopisov pacientov zistili, že pred nákazou novým koronavírusom by sa mali obzvlášť chrániť pacienti s vysokým krvným tlakom.

Viaceré predchádzajúce štúdie uvádzajú, že COVID-19 môže mať fatálne následky pre pacientov starších ako 65 rokov, ako aj tých, ktorí trpia chronickými ochoreniami a cukrovkou, prípadne sú imunokompromitovaní, čiže majú poškodené prirodzené obranné mechanizmy. Výskum kardiológov z nemocnice v Sia-ne a vedcov z Univerzity v Galway však naznačuje, že nákaza koronavírusom môže byť smrteľná aj u ľudí s vysokým krvným tlakom. "Krátko po tom, čo sme začali liečiť covid pacientov začiatkom februára vo Wu-chane, sme si všimli, že takmer polovica z tých, ktorí zomreli, mala vysoký krvný tlak," uviedol člen tímu Ling Tao.

Po preskúmaní ďalších údajov o tritisíc pacientoch vedci zistili, že takmer tretina z nich trpela vysokým krvným tlakom, pričom štyri percentá z nich na covid zomrelo. "Pacienti s anamnézou hypertenzie bez liečby boli spájaní s významne vyšším rizikom úmrtia v porovnaní s tými, ktorí sa liečili. Ochoreniu COVID-19 podľahlo 7,9 percenta tých, ktorí prestali užívať lieky," píše sa v štúdii.

Zdroj: thinkstock.com

Výskumníci pokračovali vo svojej práci a zhromaždili údaje z troch ďalších štúdií, kde sledovali chorobopisy takmer 2300 pacientov. Ich cieľom bolo zistiť, akú úlohu zohrávajú pri ochorení COVID-19 liečivá určené na liečbu vysokého krvného tlaku. Do tejto skupiny patria lieky pôsobiace na renín-angiotenzínový systém (RAS), ktoré zahŕňajú blokátory receptora pre angiotenzín ARB, známe tiež ako sartany, a inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín, čiže ACE-inhibítory. Vedci takto odhalili, že riziko úmrtia je nižšie u pacientov užívajúcich lieky RAS v porovnaní s tými, ktorí užívali iné lieky, napríklad betablokátory, blokátory kalciových kanálov (CCB) alebo diuretiká. "Na rozdiel od našej počiatočnej hypotézy sme zistili, že inhibítory RAS, čiže inhibítory ACE alebo blokátory receptorov angiotenzínu nesúviseli so zvýšeným rizikom úmrtia na COVID-19 a v skutočnosti môžu pôsobiť protektívne," vysvetlil profesor Li, ktorý preto v tejto súvislosti odporúča, aby pacienti neprerušovali, resp. nemenili svoju antihypertenznú liečbu, pokiaľ im to neurčí lekár.