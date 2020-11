VIDEO Valentina sa pár hodín po návšteve kaderníctva pozrela do zrkadla: Takmer omdlela od hrôzy

Študentka psychológie Valentina Nikolovová sa jedného rána prebudila so silnou bolesťou hlavy. „Nemohla som ani poriadne otvoriť oči. Mala som opuchnutú čelovú časť,“ spomína si. Opuch jej vraj neustupoval. Naopak, rozšíril sa aj do dolných tvárových partií.

Zdroj: YouTube/Media Drum World TV

Našťastie, všetko vyriešil alergológ, ktorý jej podal kortikosteroidy a predpísal jej antihistaminiká. Išlo totiž o alergickú reakciu na čiernu farbu na vlasy, ktorou si nechala skrášliť svoju korunu krásy v kaderníckom salóne. „Všetko ma pálilo a svrbelo aj počas farbenia a aj neskôr. Kaderníčka ma však ubezpečovala, že je to normálna reakcia,“ hovorí Valentina a dodáva, že až keď jej hlava vyzerala ako futbalová lopta a nemohla otvoriť oči, tak jej bolo jasné, že kaderníčka sa mýlila. „Dovtedy som používala šampónové farby, tak som si myslela, že to tak naozaj musí byť. Bolo to však hrozné.“

Opuch jej vraj začal ustupovať až na štvrtý deň. „Nemohla som ani poriadne hýbať hlavou. Každý pohyb bol veľmi bolestivý, navyše ma ten opuch aj svrbel a pálil,“ spomína si svoje problémy. „Pohľad do zrkadla ma vždy vydesil a rozplakal.“

Až teraz si dievčina uvedomuje, aké je dôležité, urobiť si pred farbením jednoduchý test, natrieť si trošku farby na predlaktie a počkať, či a ako na ňu telo zareaguje. Mnoho farieb na vlasy totiž obsahuje chemickú zlúčeninu p-Phenylenediamine (PPD), ktorá môže vyvolať alergickú reakciu. „Už by som si nikdy nefarbila vlasy na čierno a ak áno, tak iba umývateľnými farbami. Ak by sa vám stalo niečo podobné, choďte hneď k lekárovi. Hlavne nečakajte a nerobte paniku,“ odkazuje všetkým Valentina „Nezabúdajte na testovanie pred farbením vlasov a to bez ohľadu na to, či použijete šampónovú alebo permanentnú farbu.“