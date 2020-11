Slováci prehovorili o najdivnejších zážitkoch z letiska a lietadla: TOTO napíše len sám život!

BRATISLAVA - Je síce pravdou, že pandémia koronavírusu značne obmedzila cestovanie a dovolenky, no i tak majú mnohí Slováci v tomto smere kopec zážitkov, ktorými sa môžu pochváliť. Ale i šokovať. Anketa na sociálnej sieti to absolútne potvrdzuje.

Skupina Letenky za babku na Facebooku vyzvala v utorok svojich priaznivcov, aby jej napísali o svojich najdivnejších zážitkoch z letiska či lietadla. Ako sa ukázalo, užívatelia stránky ich majú neúrekom.

Večera na Taliana

Erika porozprávala o príhode počas nočného letu z Port Louis na Mauríciu do Paríža. Letuška práve roznášala večeru, keď si musela pre niečo odbehnúť. Vedľa sedela partia Talianov, samozrejme v dobrej nálade. "Zrazu sa jeden z nich postavil, okolo pása si obmotal bielu šatku ako zásteru, postavil sa za vozík a začal podávať večeru. Šampanské tieklo potokom a piť musel aj ten, kto nechcel," napísala.

Zdroj: Getty Images

Skončila bez podprsenky

Katkin zážitok pochádza z letiska v Izraeli, kde absolvovala až príliš osobnú prehliadku, počas ktorej jej vraj zobrali aj podprsenku. "Pani si myslela, že pašujem drogy. Prehmatala mi brucho, ale ja som bola len dobre najedená." Potom Slovenke nechceli veriť, že letí do Bratislavy. "Oni na to, že to nie je možné, lebo veď hlavné mesto Československa je Praha. Že to mám určite falošný pas."

Pípal som ostošesť

Mulana pred časom odchytili na letisku v Manchestri, pretože počas kontroly pípal. V batohu mu našli bylinkovú soľ zo Slovenska, o ktorej si mysleli bohviečo. "Ja po anglicky vtedy ani vantajm nextajm. No koniec, už ma chceli poslať do Guantanáma."

Zdroj: Getty Images

Jediná žena na palube

Lucia mala to šťastie, že počas letu z Krakowa do Varšavy bola jedinou ženo na palube. Uvedomila si to až vďaka pilotovi, ktorý ju po tom, ako na poslednú chvíľu dobehla na palubu, privítal slovami: "Vitajte na palube, predovšetkým slečna Pa****vá ako jediná žena v lietadle." Lucia si až potom všimla, že v lietadle sú samí muži vrátane stevardov. "Hneď mi bolo jasné, že aj napriek nie ideálnemu vzhľadu som najkrajšia žena na palube."

Balila ma krásna žena (alebo chlap)

Dávid si myslel, že ho na letisku v Phukete balí krásna Thajčanka, tak sa s ňou dal do reči. "Hneď po tom, ako sme sa dali do reči, som zobral nohy na plecia. Rozprával som sa totiž s chlapom," skonštatoval zjavne sklamaný mladík.

Zdroj: Getty Images

Taký smrad, "až by jeden pad"

Linda letela z Bratislavy do Dublinu, keď v odletovej hale zaznamenala strašný smrad. Každý sa obzeral po každom a pátral po príčine. Nakoniec sa záhada objasnila. "Za mnou stála Rómka s dieťaťom na rukách. Precízny pozorovateľ si mohol všimnúť, že mala nas*até doslova až po kolená. Stekalo jej to po nohách," uviedla znechutená dievčina, ktorá dúfala, že v takomto stave ženu nepustia do lietadla. Pustili a čo je najhoršie, miesto mala v rade hneď pred Lindou. Hneď po vzlietnutí, našťastie, páchnucu cestujúcu presadili na druhý koniec lietadla.