Tento čudný symptóm môže byť podľa vedcov najskorším príznakom ochorenia COVID-19

BORDEAUX - Delírium alebo zmätenosť sprevádzaná horúčkou môžu byť podľa výskumu skorým príznakom COVID-19, a to najmä u starších pacientov. Podľa odborníka v dôsledku nákazy dochádza aj ku zmenám správania či psychotickým epizódam. Štúdia potvrdila hypotézu o tom, že vírus SARS-CoV-2 nenapadá len pľúca, ale i mozog.

Výskum publikovaný v časopise Journal of Clinical Immunology and Immunotherapy naznačuje, že spolu so stratou chuťových a čuchových zmyslov, bolesťami hlavy, kašľom a dýchacími ťažkosťami sa u niektorých pacientov objaví aj delírium. Práve tento stav sprevádzaný vysokou horúčkou sa podľa odborníkov dá považovať za prvotný príznak ochorenia COVID-19. "Delírium je stav zmätenosti, v ktorom sa človek cíti mimo realitu, akoby sníval. Musíme byť v strehu, najmä v epidemiologickej situácii, ako je táto, pretože jedinec, ktorý má určité príznaky zmeny, môže byť infikovaný," vysvetlil Javier Correa z Univerzity Oberta de Catalunya (UOC) v Španielsku, ktorý štúdiu uskutočnil na francúzskej Univerzite v Bordeaux.

Zdroj: Getty Images

Spolu s kolegom z UOC Diegom Redolarom Ripollom preskúmali vedecké práce o vplyvoch COVID-19 na centrálny nervový systém, teda mozog. Existujú čoraz väčšie náznaky, že koronavírus ovplyvňuje aj centrálny nervový systém a vyvoláva neurokognitívne zmeny ako bolesti hlavy, delírium či psychotické epizódy. "Hlavné hypotézy, ktoré vysvetľujú, ako SARS-CoV-2 ovplyvňuje mozog, poukazujú na tri možné príčiny: hypoxiu alebo nedostatok neurónov v kyslíku, zápal mozgového tkaniva v dôsledku cytokínovej búrky a skutočnosť, že vírus má schopnosť preniknúť cez mozgovú bariéru a priamo napadnúť mozog," priblížil Correa. Ktorýkoľvek z týchto troch faktorov môže podľa neho viesť k delíriu. Dôkazy poškodenia mozgu súvisiaceho s hypoxiou boli pozorované pri pitvách pacientov, ktorí zomreli na infekciu. Španielsky vedec sa domnieva, že vírus bolo možné z mozgového tkaniva úplne odstrániť.

Zdroj: thinkstock.com

Delírium, kognitívne deficity a anomálie správania sú najpravdepodobnejšie výsledkom systémového zápalu mozgu a stavu hypoxie, ktorý tiež spôsobuje zápal neuronálneho tkaniva a poškodenie v oblastiach, ako je hipokampus. Ten je spojený s kognitívnymi dysfunkciami a zmenami správania, ktoré sa objavujú u infikovaných pacientov zažívajúcich delírium.