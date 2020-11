Opití kamaráti si domov objednali pizzu: Stála ich oveľa viac než mala, neurobte tú istú CHYBU!

Po pár drinkoch s kamarátom istý Američan objednal pizzu, pretože ako to už v takýchto prípadoch býva, dostali strašný hlad. Zaplatil za ňu kartou vopred, no vo svojej opilosti na to úplne zabudol. Keď dorazila donáška, dal kuriérovi tridsať dolárov (cca 25 eur) a k tomu ešte 20-percentné prepitné. "Poslíček ledva rozprával po anglicky. Zmohol sa len na poďakovanie," napísal mladík na fóre Today I Fu**ed Up na Reddite.

Takmer okamžite si uvedomil, že práve spravil. Už keď sa chystal zakričať na kuriéra, aby mu vrátil prebytočné peniaze, si to zrazu rozmyslel. Keď totiž videl jeho šťastnú reakciu, bolo mu jasné, že poslíčkovi sa tie peniaze zídu omnoho viac. "Usmieval sa od ucha k uchu, akokeby práve objavil liek na COVID-19 alebo objavil zlatý poklad. Nemohol som mu spraviť to, že by som si tie peniaze vypýtal naspäť."

Po zverejnení príspevku sa ozval jeden bývalý poslíček, ktorý si zaspomínal na podobné príbehy, keď dostal od opitých zákazníkov oveľa väčší tringelt, než by mu dali, keby boli triezvi. "Moja vďačnosť sa v tomto smere nedá zmerať. Zarobil som si vďaka takýmto ľuďom celkom slušné peniaze," uviedol.