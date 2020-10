Sexpomsta bývalej priateľky: Mladíka nalákala na radovánky v parku, potom prišla krutá rana

Nemenovaná žena skončila v putách kvôli neschopnosti ovládnuť vlastnú žiarlivosť. Na parkovisku v španielskom meste Alcudia chcela svojmu bývalému priateľovi odrezať semenníky. Toto sa jej síce nepodarilo, no stihla ho pri útoku bodnúť do hlavy, líc a tiež do slabín. Mladík bol okamžite prevezený do nemocnice v Malorke na urgentné ošetrenie.

Zdroj: Getty Images

Polícia uviedla, že žena svojho expartnera nalákala na parkovisko, kde mali mať údajne sex. Následne ale chlapík pocítil ostrú bolesť v slabinách. Veľmi rýchlo zistil, o čo sa dievčina pokúša. Keď sa chcel brániť, dvakrát ho bodla; raz do líca a raz do hlavy. Našťastie sa mu podarilo utiecť do neďalekého obchodu, kde poprosil o pomoc.

Na miesto dorazili policajti a ženu, ktorú miestne médiá označili za Kolumbijčanku, odviedli v putách. Našli u nej dva nože, z ktorých jeden bol evidentne použitý pri útoku. Páchateľku neskôr prepustili na kauciu. Motívom jej konania bola podľa všetkého žiarlivosť. Žena totiž videla svojho bývalého priateľa v niekoľkých baroch, kde sa správal "príliš priateľsky" k iným ženám. Muž sa v súčasnosti zotavuje v nemocnici.