BRATISLAVA - Len prednedávnom sa svet dozvedel informáciu, že Disney pokračuje v rozvíjaní svojho Marvel Cinematic Universe. V Atlante sa totiž začalo nakrúcanie nového Spider-Mana s Tomom Hollandom. Malo by ísť o jeho posledný film v rámci MCU (okrem toho by sa mal hrdina ukázať ešte v jednej tímovke) a potom sa už nadobro presunie do filmového univerza štúdia Sony.