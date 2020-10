Robotník mal žene v kuchyni spraviť novú omietku: Vyparil sa, keď zistila prečo, ostala v šoku

Na Facebooku v skupine Girlsmouth zverejnila neznáma žena skúsenosť so štukatérom, ktorý mal v kuchyni spraviť novú omietku. Prácu však nedokončil, po troch dňoch si odniesol všetky svoje veci a bez akéhokoľvek vysvetlenia sa už nevrátil. "Poslala som mu správu a snažila sa zistiť, čo sa stalo. Spýtala som sa ho, kedy príde dokončiť svoju prácu," uvádza Britka.

Zdroj: Getty Images

Odpoveď od muža síce dostala, ale tá ju poriadne zmiatla. Napísal jej totiž, že "sa nevráti a ak by to urobil, musel by ju okamžite vziať do postele a pomilovať". "To je dôvod, prečo sa nemôžem vrátiť, pretože by som s vami musel robiť všetky tie nezbedné veci," stálo v správe. Ak by s tým žena súhlasila, je ochotný prísť. Ak nie, vraj si nemusí robiť starosti s peniazmi za vykonanú prácu. Žiadne od nej nechce.

Britka ostala z týchto slov šokovaná. Robotníkovi totiž podľa vlastných slov nedala žiadnu zámienku na to, aby si myslel, že by medzi nimi mohlo dôjsť k nejakým intímnostiam. Zároveň podotkla, že bol vo veku jej otca. Na jeho správu nebola schopná reagovať, pretože je stále v šoku a trápi ju aj to, že nemá dokončenú prácu v kuchyni. Užívatelia jej veľmi nepomohli, sú totiž z tejto skúsenosti rovnako ohromení ako autorka príspevku.