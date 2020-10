VIDEO Dvojica relaxovala na balkóne, keď naň zrazu niečo dopadlo: Pozreli a neverili, čo vidia

Obyvatelia Sydney, na ktorých balkóne mláďa skončilo, ho priniesli do zoo Taronga. "Stratilo sa matke a hovorí sa, že tí ľudia jedno popoludnie práve sedeli na balkóne, keď zaznel dutý zvuk a oni zistili, že tam s nimi je ježura. Pozreli sa hore a na strome zbadali krkavca a straku," uviedla na margo prírastku ošetrovateľka Sarah Maleová.

Zdroj: YouTube/CBS Miami

Ježura, ktorá sa vošla do dlane, sa zotavila zo škrabancov a začala priberať. "Jej stav sa síce deň odo dňa zlepšuje, ale stále je veľa malá a v prírode by bola závislá na matke. Niekoľko mesiacov sa o ňu budeme musieť starať. Odchovala som v Taronze veľa zvierat, ale tak mladá ježura, to bude nová skúsenosť," dodala Maleová.

V zoo musí mláďa zostať dovtedy, než sa osrstí a začnú jej rásť pichliače. Čo s ňou bude potom, sa zatiaľ nevie. Ježury a vtákopyskovia sú jediní zástupcovia vajcorodých cicavcov. Ježury dospievajú až päť rokov a dožívajú sa 45 rokov.