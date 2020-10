VIDEO Krotiteľ nedovolil medveďovi v cirkuse zožrať klobásu: Rozzúrená šelma mu to spočítala

V čínskom cirkuse v provincii Henan takmer došlo ku tragédii. Dvestokilový medveď napadol svojho krotiteľa, pretože mu nedovolil zožrať pochutiny, ktoré mu hodili návštevníci. Všetko sa začalo vo chvíli, keď nejaký chlapec hodil na pódium klobásu. Medveď ju chcel zjesť, no krotiteľ mu to nedovolil. Hrôzostrašné video zobrazuje, ako ho zviera napadne. Ten sa snažil uniknúť z oploteného pódia. Jeden zo zamestnancov sa ponáhľal zachrániť svojho kolegu a medveďa udieral palicou do chrbta. Neskôr sa k nemu pripojili ďalší dvaja kolegovia.

Cvičiteľ pri útoku utrpel ľahšie zranenia. Stalo sa tak pravdepodobne len vďaka tomu, že zamestnanci cirkusu medveďovi spílili zuby ešte ako mláďaťu. Táto udalosť vyvolala pobúrenie na sociálnych sieťach, milovníci zvierat a organizácie na ich ochranu vyzvali úrady, aby zakázali odpiľovanie zubov u zvierat. "Títo krutí ľudia by pre peniaze urobili čokoľvek," odkázal jeden z užívateľov. "Ide o živé zvieratá, ktoré dýchajú, nie o rekvizity. V takých stresujúcich podmienkach sa až príliš ľahko môžu stať problémom verejnej bezpečnosti," vysvetlila Wendy Higginsová, riaditeľka medzinárodných médií v Humane Society International.

Cirkus po incidente zatvorili, prípad už vyšetrujú miestne úrady. Súčasná pandémia vniesla viac svetla do problematiky dobrých životných podmienok pre zvieratá v Číne. Úrady sa v súčasnosti snažia presadiť zákony na ochranu divokej zveri.