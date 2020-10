Manželia si kúpili veľmi drahú mačku: Keď zistili, čo majú naozaj doma, okamžite ZVIERA dali preč

Dvojica z mesta Le Havre uviedla, že si pred dvomi rokmi narazila na internete na inzerát, prostredníctvom ktorého sa predávala mačka savanová. Ide o jedno z najdrahších plemien, pretože vzniklo krížením afrického servala a siamskej mačky. Zaplatili za ňu 6000 eur. Neskôr ale s hrôzou zistili, že v skutočnosti majú doma tigra sumatrianskeho, ktorého domovom je Indonézia.

Ide o kriticky ohrozený druh, na svete žije podľa organizácie WWF menej ako 400 jedincov. Jeho lov je prísne zakázaný, vinníkovi zaň hrozí vysoká pokuta a väzenie. "No aj napriek zvýšenému úsiliu v oblasti ochrany týchto tigrov, vrátane posilnenia vymožiteľnosti práva a opatreniam proti pytliactvu, trh s mäsom tigra sumatrianskeho a produktmi vyrábanými z neho stále prekvitá," informovali predstavitelia WWF.

V súvislosti s prípadom vo Francúzsku už miestna polícia zatkla minulý utorok deväť ľudí, ktorí majú byť zapletení do obchodu so zvieratami. Tiger bol najprv prevezený do priestorov Francúzskeho úradu pre biodiverzitu, neskôr mu ochranári našli nový domov. Podľa informácií France Bleu sa mu údajne darí dobre.