FOTO Rusi vytvorili tajnú zbraň v boji proti KORONAVÍRUSU: Žiadna vakcína, ale...

CHIMKI - Neďaleko Moskvy sa psy krížení so šakalom, teda rasa vytvorená jedným vedcom z čias socializmu, cvičia na to, aby identifikovali ľudí s ochorením COVID-19 na letiskách. Deje sa tak v dobe, kedy pandémia v Rusku začala znovu vyčíňať.

V laboratóriu v psom výcvikovom stredisku v meste Chimki severozápadne od Moskvy očucháva malá šedá fenka tucet fliaš so vzorkami moču. Nakoniec označí jednu z nich a za odmenu dostáva kúsok mäsa. Aby sa psy naučili rozpoznávať vírus, cvičia sa na moč, pretože je najčistejšia substancia, bez cudzích zápachov kozmetiky alebo parfumu, vysvetľuje Jelena Batajevová, riaditeľka psieho výcvikového strediak ruskej leteckej spoločnosti Aeroflot.

Podľa nej samotný vírus nemá žiadny zápach, ale moč chorých je cítiť inak. Rozhodne pri tomto výcviku nehrozí žiadne riziko nákazy ani pre ľudí ani pre psov. "Psovodi s vírusom nepracujú. Moč ho neobsahuje. Potvrdili to ruskí vedci z centra Vektor na Sibíri, ktoré vyvíja ruskú vakcínu proti covidu-19," zdôrazňuje Batajevová. Generálny riaditeľ Aeroflotu Vitalij Saveljev nedávno vyhlásil, že tieto psy by mohli zistovať infikovaných koronavírusom tak, že by oňuchávali rúško cestujúceho alebo vzorku jeho slín.

Tento projekt, ako posilniť bezpečnosť na letiskách, prichádza v čase, kedy Rusko dosahuje rekordné počty infikovaných za jeden deň Bilancia je horšia než v máji, keď v krajine platila prísna karanténa, ktorá ale dnes nie je témou dňa. Psie výcvikové stredisko má celkovo 69 psov nazývaných šalajka. Táto rasa bola vytvorená časoch Sovietskeho zväzu krížením ruských severských loveckých psov lajok a šakalov. Oficiálne bola v Rusku registrovaná len pred dvomi rokmi. Tieto psy s mimoriadne vyvinutým čuchom hliadkujú v ostatných rokoch na moskovských letiskách a vyhľadávajú výbušniny. "Veľmi rýchlo sa učia a sú schopní zachytiť pach na vzdialenosť 1,5 metra," uvádza Batajevová. Prvé výsledky tohto psieho experimentu na odhalenie vírusu budú známe začiatkom decembra.