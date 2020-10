Nová zbraň proti KORONAVÍRUSU? Vedci vyvinuli prevratný krvný test!

V štúdii vedci vykonali krvné testy na 80 pacientoch hospitalizovaných pre COVID-19 a potom zmerali hladiny dvoch rôznych cytokínov - IL-6 a IL-10, ktoré pôsobia ako "poslovia" imunitného systému. "IL-6 je niečo, čo ovplyvňuje imunitný systém, zatiaľ čo IL-10 je jedným z našich protizápalových cytokínov, ktoré sa snažia zápal potlačiť," vysvetlil Matt Exline, špecialista na pľúcnu a kritickú starostlivosť na Ohio State University Wexner Medical Center. IL-6 je teda prozápalový proteín, zatiaľ čo IL-10 je protizápalový proteín. U oboch je známe, že sa u pacientov s COVID-19 mení ich koncentrácia. Keď organizmus bojuje s infekciou, snaží sa nájsť akúsi rovnováhu medzi IL-6 a IL-10. Pokiaľ je hladina príliš vysoká alebo nízka, je to zlé.

Zdroj: SITA/AP Photo/Natacha Pisarenko

Vedci v štúdii na základe vlastného predchádzajúceho výskumu poznamenali, že koncentrácia prozápalových cytokínov, najmä IL-6, bola u osôb s ťažkým priebehom COVID-19 zvýšená. Krvný test, ktorý by mohol preukázať stratu rovnováhy medzi prozápalovými a protizápalovými mediátormi, by preto mohol signalizovať, že u pacienta s COVID-19 je väčšie riziko vzniku závažnej infekcie. Akékoľvek zmeny v rovnováhe IL-6 a IL-10 vyhodnocuje päťbodový lineárny bodovací systém určený na predikciu klinických výsledkov, zvaný ako "skóre Dublin-Boston". Podľa vedcov bolo každé jednobodové zvýšenie skóre spojené s 5,6-násobne vyšším rizikom závažnejších následkov. Lekári vďaka výsledkom tohto testu budú vedieť, kedy pacient potrebuje urgentnú zdravotnú starostlivosť a kedy nie. To by mohlo zároveň pomôcť nemocniciam efektívnejšie využívať svoje zdroje a v neposlednom rade sa dá predpokladať, že ubudne počet hospitalizovaných pacientov.

Zdroj: Getty Images

Zatiaľ čo Exline a doktor Dean Winslow, špecialista na infekčné choroby v Stanford Health Care, hovoria, že výsledky štúdie sú zaujímavé, zhodujú sa v tom, že je potrebný ďalší výskum. "Užitočnosť pomeru IL-6 k IL-10 by bolo pravdepodobne potrebné overiť vo väčších výskumoch," vyhlásil Winslow. Exline však dodáva, že väčšina laboratórií v mnohých nemocniciach má tieto krvné testy ľahko dostupné. Pokiaľ by sa teda ukázalo, že táto metóda skutočne funguje, veľmi rýchlo by našla uplatnenie v praxi.