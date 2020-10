Desivá PREDPOVEĎ Billa Gatesa o druhej vlne pandémie: Jeseň bude oveľa horšia, len toto nás zachráni

ARLINGTON - Zakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates predpokladá, že druhá vlna pandémie zasiahne krajinu ešte ničivejšie ako prvá. Zdôraznil potrebu nosenia rúšok a tvrdí, že pri zdolávaní ochorenia COVID-19 je dôležitá nielen veda, ale aj veľkorysosť a najmä globálna spolupráca. Kriticky sa v tomto smere vyjadruje na adresu prezidenta Donalda Trumpa za jeho neodborné zasahovanie do kompetencií expertov.

Podľa miliardára a filantropa Billa Gatesa, ktorý poskytol rozhovor spoločnosti Politico, čaká Spojené štáty horší pád ako v lete, pretože "všetky čísla tikajú a kým prídu nové nástroje na elimináciu pandémie, jedinou záchranou zostávajú rúška". V USA je viac ako sedem miliónov potvrdených prípadov a najmenej 21 000 ľudí zomrelo. Podľa Bieleho domu je tento týždeň v červenej zóne 26 štátov, v žltej sa nachádza 24 a žiadny už nie je v zelenej. Gates a jeho manželka Melinda vedú nadáciu, ktorá venovala stovky miliónov dolárov na výskum, liečbu a testovanie nového koronavírusu a na vývoj očkovacej vakcíny.

Zdroj: SITA/AP Photo/Sakchai Lalit, File

Ešte počas prvej vlny pandémie rozdelil Gates postup eliminácie súčasného nepriaznivého stavu do troch oblastí: rozvoj kapacít na výrobu potrebných vakcín, získanie finančných prostriedkov na ich zaplatenie a vytvorenie systému dodávania vakcín do celého sveta. "Na prekonanie pandémie COVID-19 potrebuje svet nielen prelomovú vedu, ale aj prelomovú veľkorysosť," vyhlásil miliardár, podľa ktorého len financovanie a globálna koordinácia dokážu zabezpečiť, že k vakcíne budú mať prístup ľudia na celom svete.

Zdroj: TASR/Balogh Zoltán/MTI via AP

Gates síce očakáva na jeseň tohto roku nárast prípadov, zároveň však nestráca optimizmus. Dúfa, že niektoré z vyvíjaných vakcín dostanú povolenie na mimoriadne použitie už začiatkom budúceho roka. "Je pozoruhodné, že sa do všetkého zapojil farmaceutický priemysel. Toto je jediná kategória, v ktorej vláda financovaním výskumu odviedla slušnú prácu," myslí si. Vládu Donalda Trumpa inak veľmi nešetrí a kritizuje ju za zasahovanie do záležitostí Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) a Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Vládna administratíva totiž zablokovala nariadenie CDC o povinnosti nosenia rúšok vo verejnej doprave. Trump zároveň obvinil FDA, že odkladá uvedenie vakcíny alebo liečiva a urobí to až po voľbách. "Nechajme odborníkov, aby si robili svoju prácu," odkazuje slávny softvérový architekt americkej vláde a apeluje na dôležitosť odpolitizovania celej problematiky.