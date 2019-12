Škandál v diecéznej škole: Trénerka mala sex s piatimi študentmi, video sa objavilo na pornostránke

Kráska Fiona Viottiová (30), ktorú zadržala polícia, nielenže spávala so svojimi najmenej piatimi študentmi (austrálsky denník News.com.au neuvádza, či naraz alebo postupne), ale posielala im aj šteklivé explicitné fotografie a videá, ktoré boli distribuované na sociálnych sieťach a dokonca sa dostali na web PornHub.



V októbri tohto roku, keď sa prevalili horúce správy, dáma okamžite rezignovala na svoju funkciu učiteľky dejepisu a trénerky vodného póla na Biskupskej diecéznej škole v Kapskom Meste s platom 15-tisíc dolárov (takmer 13 a pol tisíc eur) ročne – na základe obvinení z nežiaduceho vzťahu s 18-ročným študentom. Keď sa ten pokúsil prerušiť ich vzťah, Fiona Viottiová, neter bývalého trénera slávnych juhoafrických Springboks Nicka Malletta mu posielala cez WhatsApp výhražné správy.Škola si najala právnikov, aby vyšetrili údajné, neskôr oznámila, že s bývalou tínedžerskou vodnopólovou hviezdou, ktorú v roku 2009 juhoafrické vydanie magazínu Sports illustrated označilo za, mohlo mať pomer niekoľko ďalších žiakov.Začiatkom tohto mesiaca Biskupská diecézna škola oznámila, že ukončila vyšetrovanie a trénerka Viottiová nemôže byť potrestaná, pretože už na svoju funkciu rezignovala.

Riaditeľ školy Guy Pearson však včera prezradil, že dôkazy z nezávislého vyšetrovania boli zaslané „príslušným orgánom“. Lokálny týždenník Weekend Argus nezverejnil obvinenia proti trénerke Viottiovej, uviedol však, že by mohla čeliť obžalobe za sexuálne zneužitie zverencov. Zdroj: FB/perthnow.com.au Viottiovej právnik William Booth povedal, že riaditeľ Pearson mu to neoznámil skôr, ako sa správy dostali do tlače. „Sexuálne obťažovanie je veľmi ťažké dokázať, potrebujete dôkaz od osoby alebo osôb, ktoré boli obťažované,“ povedal. „Polícia by musela dostať podpísané vyhlásenia od poškodených. Ich mená by sa však potom dozvedela verejnosť.“

Policajný hovorca povedal, že vyšetrovanie sa ešte nezačalo, „keďže na políciu nebola podaná žiadna oficiálna sťažnosť“.

Nezávislí vyšetrovatelia zistili, že trénerka Viottiová spávala so študentmi najmenej šesť rokov, pričom sa vopred ubezpečila, že chlapci, na ktorých sa zamerala, sú už plnoletí. Vo vyšetrovacej správe sa uvádza, že k škandalóznym udalostiam došlo pred a po tom, čo sa Fiona v roku 2018 vydala za 32-ročného bohatého investora Pava Viottiho. Zdroj: FB/perthnow.com.au Vyšetrovatelia „neboli schopní s istotou zistiť, komu poslala videozáznamy alebo fotografie, ktoré sa šírili na sociálnych sieťach“, a nenašli žiaden dôkaz, ktorý by naznačoval, že by škola vedela niečo o sexuálnom zneužívaní. Vyšetrovanie dospelo k záveru, že trénerka Viottiová porušila Kódex profesionálneho správania sa pedagógov a Kódex profesionálnej etiky pedagógov Juhoafrickej republiky. „Ako škola sme týmito udalosťami hlboko zarmútení a naďalej sme odhodlaní zabezpečiť duševné zdravie a pohodu zasiahnutých študentov,“ uviedol riaditeľ školy Pearson. Trénerka Viottiová sa ku škandalóznym zisteniam ešte nevyjadrila. Zdroj: FB/perthnow.com.au Viottiovej právnik Booth predtým povedal pre denník News24, že od zverejnenia správ je jeho klientka v „lekárskej starostlivosti“. Booth uviedol, že tiež musel zabezpečiť odstránenie videa z PornHubu, upozornil, že zverejňovanie snímok bez súhlasu osoby je trestným činom, a že jeho tím vyšetruje, kto materiál nahral.

Na Facebooku medzitým vzniklo niekoľko nových stránok ako "Fiona Viottiová je najlepšia učiteľka", "Podporujeme Fionu Viottiovú" a ďalšie. Followeri, najmä mladí muži sa netaja obdivom k "výkonom" krásnej pedagogičky.