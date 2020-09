Žena sa z novín dozvedela, že ju podvádzal exmanžel: Stačil jediný pohľad na SVADOBNÉ OZNÁMENIE

NEW YORK - Svadobné oznámenie Roberta Palmera a Lauren Maillianovej zverejnené v denníku New York Times vzbudilo obrovský rozruch. Zareagovala naň totiž ženíchova exmanželka, ktorá sa týmto spôsobom dozvedela o tom, že jej bol počas ich manželstva neverný práve s Lauren.

Keď Robert Palmer zbadal v januári 2017 vo svojej telocvični Lauren Maillianovú, okamžite medzi nimi preletela iskra. Prvé rande si naplánovali už o dva dni neskôr a ešte v máji toho istého roku sa fitnes tréner nasťahoval k svojej milej a jej dvom deťom. 2. augusta 2020 sa zosobášili v Connecticute v miestnom múzeu umenia. Noviny New York Times zverejnili 7. augusta oznámenie o ich rozprávkovej svadbe. O tri týždne neskôr sa v denníku New York Post objavil článok s názvom "Zistila som, že ma môj bývalý podviedol - z jeho svadobného oznámenia". Jeho autorkou bola Palmerova exmanželka, Londýnčanka Nikyta Morenová, ktorá uviedla, že bola za neho vydatá v čase, keď sa začal stretávať s Maillianovou. Svadobné oznámenie bolo pre ňu veľmi nepríjemným šokom. "V januári 2017 som bola za Roberta ešte vydatá. Rozišli sme sa koncom marca. Oficiálne nás rozviedli v januári 2018 a ja som nikdy presne nechápala, čo sa stalo," tvrdí Nikyta.

Nikyta a Robert ešte v čase, keď im to klapalo Zdroj: Facebook/Nikyta Moreno

Podľa článku v New York Times nebol Palmer ženatý, no Morenová tvrdí, že sa s podnikateľom zosobášila na civilnom obrade v roku 2015, pričom spolu chodili už dva roky predtým. "Plánovali sme tiež veľkú svadbu a chceli sme ju mať 12. augusta 2017 v jeho domovskom meste Dallas," pokračuje Američanka s tým, že na tento dátum mali už objednané aj miesto a zaplatenú zálohu na svadobnú hostinu, kúpené svadobné šaty a rezervované letenky pre členov rodiny. Ich najbližší príbuzní sa dokonca v decembri 2016 stretli v Texase a vybrali si svadobné menu. O tri mesiace neskôr sa však veci náhle zmenili. V marci si Nikyta všimla zmenu osobnosti svojho partnera a ponúkla mu, aby si dali aspoň na týždeň pauzu, aby si všetko premyslel. Po návrate ju požiadal o rozvod.

Svadba Palmera a Maillianovej Zdroj: Facebook/Lauren Maillian

Práve v tom období Morenová zistila, že je tehotná. Ale jej manžel jej vtedy povedal, že dieťa nechcel a ona v máji potratila. Je presvedčená o tom, že to bolo práve kvôli stresu, ktorý prežívala. Palmer neskôr zareagoval na článok svojej bývalej manželky, aby sa obhájil. Vraj boli v čase, keď spoznal Lauren, už s Nikytou odlúčení a súhlasili so vzájomným a priateľským rozvodom. Všetky informácie, ktoré Morenová zverejnila v New York Post, sú "pre neho prekvapujúce. No je šťastný so svojou rodinou a Nikyte želá všetko len to najlepšie".