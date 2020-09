Hrozivé zistenie vedcov: Asfalt ešte viac znečisťuje ovzdušie v mestách než samotné autá!

NEW HAVEN - Nová štúdia vedcov z Yale University naznačuje, že ľudstvo bude časom prinútené hľadať novú alternatívu cestných kobercov. Jej výsledky totiž preukázali, že asfalt je jedným z najväčších znečisťovateľov životného prostredia. Najmä počas horúcich dní zaťažuje ovzdušie uvoľnenými škodlivinami ešte viac ako emisie z motorových vozidiel.

Americkí vedci vo svojom výskume dospeli k záveru, že látky uvoľňované z asfaltu predstavujú pre životné prostredie hotovú katastrofu. Analyzovali chemické zlúčeniny uvoľnené z asfaltového povrchu, akými sú prchavé organické zlúčeniny VOC (volatile organic compound) a I/SVOC, (intermediate/semivolatile organic compound), ktoré pôsobia ako prekurzory PM2,5. Ide o pevné emisné častice menšie ako 2,5 mikrometra, pričom práve podľa ich podielu v ovzduší sa posudzuje jeho znečistenie. Zvyčajne sa uvoľňujú spaľovaním paliva, no sú aj výsledkom viacerých chemických reakcií. A vedci zistili, že ich "producentom" aj práve asfalt, čo môže významne prispieť k horšej kvalite životného prostredia najmä v mestských oblastiach.

Autori štúdie sledovali správanie asfaltu pri rôznych teplotách pomocou hmotnostnej spektrometrie s vysokým rozlíšením na analýzu prítomnosti VOC a I/SVOC. Množstvo uvoľnených emisií sa zvýšilo pri jeho zahrievaní na 140 stupňov, čiže na teplotu, keď je aplikovaný na povrchy ciest a chodníkov. Tieto údaje porovnávali s hodnotami nameranými pri nahriatí na teplotu 60 stupňov. Zistili, že ak je asfalt vystavený slnečnému žiareniu, tak sa hladina škodlivín zvýši až tristonásobne. Vedci následne porovnali množstvo škodlivín uvoľnených z asfaltu s údajmi o emisiách z oblasti južnej Kalifornie.

"Ročná produkcia znečistenia ovzdušia z asfaltových zdrojov v tejto lokalite je vyššia než znečistenie spôsobené motorovými vozidlami," skonštatovali. Obzvlášť to vraj platí v horúcom a slnečnom počasí, keď pôsobením vysokej úrovne slnečného žiarenia a zvýšených teplôt uvoľňuje asfalt do ovzdušia viac nebezpečných zlúčenín. V súčasnosti sa síce vynakladá veľké úsilie na obmedzenie emisií z vozidiel, ale napriek tomu sa neustále budujú nové cesty. Preto ak chce ľudstvo skutočne zlepšiť kvalitu ovzdušia, malo by začať hľadať ekologickú náhradu asfaltu.