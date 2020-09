Návrh Európskej komisie na zníženie emisií je nedostatočný, upozorňujú zelené iniciatívy

BRATISLAVA - Plánovaný 55-percentný cieľ znižovania emisií do roku 2030 nestačí, na zastavenie globálneho otepľovania na bezpečnej hranici je potrebné minimálne 65-percentné zníženie. V súvislosti s návrhom Európskej komisie (EK), ktorý v stredu (16. 9.) prezentovala predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová, to uviedla organizácia Greenpeace Slovensko. Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) rovnako pripomína, že aspoň 65-percentné zníženie predpokladala aj parížska klimatická dohoda.

„Návrh podľa nás ukazuje neochotu EK prinútiť najznečisťujúcejšie odvetvia ako energetika, doprava a poľnohospodárstvo k potrebnému zníženiu emisií,“ uviedol koordinátor klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Pavol Fábry. Upozornil tiež na to, že EK sa vo svojom pláne navyše spolieha na zvyšovanie záchytov uhlíka prostredníctvom lesov a pôdy. „Je však len veľmi malá nádej, že tieto záchyty vyrovnajú to, čo sa nám nepodarí dosiahnuť v reálnom znižovaní emisií. Kapacita lesov na zachytávanie CO2 sa za posledných desať rokov znížila a podľa modelov bude tento trend pokračovať,“ zdôraznil Fábry.

Slovenská klimatická iniciatíva zvýšenie ambícií EK pri znižovaní skleníkových plynov víta, upozorňuje však, že na dosiahnutie záväzkov z parížskej dohody by bolo potrebné emisie do roku 2030 stiahnuť aspoň o 65 percent. „Budeme preto pozorne sledovať, akú pozíciu zaujme Európsky parlament a slovenská vláda,“ uviedla Liliana Rástocká z SKI s tým, že minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽANO) mimovládnym organizáciám prisľúbil presadzovanie najambicióznejšieho klimatického cieľa, teda zníženie emisií až o 65 percent.

Greenpeace Slovensko poukazuje v tejto súvislosti na to, že podporu takémuto plánu deklarovali pred voľbami tri zo štyroch strán súčasnej vládnej koalície. EK do roku 2030 navrhne znížiť emisie skleníkových plynov o 55 percent v porovnaní s hodnotami z roku 1990. Doteraz sa počítalo s obmedzením o 40 percent. „Uznávam, že nárast zo 40 na 55 (percent) je pre niektorých príliš veľa, pre iných to nie je dosť,“ uviedla von der Leyenová. „Pre nás je tento cieľ do roku 2030 ambiciózny, dosiahnuteľný a prospešný pre Európu,“ dodala.