Mladík (28) dostával od otca každý rok ten istý darček: Neuveríte, za koľko ho teraz predáva

Matthew Robson z anglického Tauntonu sa narodil v roku 1992. Jeho otec utratil zhruba 5000 libier (5585 eur) za 28 fliaš jednosladovej whisky Macallan, ktorú mu dával na narodeniny. Hodnota zbierky medzičasom vzrástla na viac než 40 000 libier (44 690 eur). Mladík uviedol že, to zrejme nebol ten najlepší darček pre malého chlapca, ale vzhľadom na to prísne pokyny, aby fľaše nikdy neotváral, sa zbierka stala výhodnou finančnou rezervou.

Ilustračné foto Zdroj: profimedia.sk

"Každý rok som na narodeniny dostal fľašu. Považoval som to za pomerne výstredný darček, keďže som bol príliš mladý na to, aby som pil alkohol. Dostal som však prísne pokyny, aby som ich nikdy neotváral. Snažil som sa zo všetkých síl a fliaš som sa nedotkol," povedal Matt v rozhovore pre BBC.

Zdroj: Facebook/Matthew Robson

Jeho otec Pete, ktorý pochádza zo Škótska, vraj prvú fľašu whisky kúpil na oslavu synovho narodenia. Bola z roku 1974. "Povedal som si, že by to mohlo byť zaujímavé, keby som jednu kúpil každý rok a na jeho osemnáste narodeniny by mal tak osemnásť fliaš," vysvetlil. Nebol to ale jediný dar, ktorý od rodičov dostával. Bolo to myslené ako originálny darček, ktorý sa nakoniec ukázal ako investícia, ktorá sa dobre zhodnotila.

Robson dúfa, že zbierku sa mu podarí predať za spomínaných 40-tisíc, pričom peniaze by chcel potom použiť na zaplatenie zálohy na kúpu domu. Zbierku predáva maklér Mark Littler. Podľa neho hodnoty whisky Macallan v uplynulých piatich až desiatich rokoch výrazne stúpla a Matthewovu kolekciu označil za "perfektnú". Záujem už vraj prejavilo množstvo potenciálnych kupcov, väčšinou z New Yorku alebo Ázie.