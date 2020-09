Čo o vás prezrádza POLOHA, v ktorej spíte: V týchto odpočívajú pracháči!

Britskí odborníci na základe štatistík odhalili, že ľudia, ktorí zarábajú v prepočte viac ako 61 000 eur ročne, uprednostňujú spánok v polohe "voľný pád". Vtedy ležíte na bruchu, pričom jednu ruku máte položenú na vankúši a druhú niekde pri tele. Vaše nohy sú nedbalo rozkročené. Asi 29 percent osôb s vysokým príjmom potvrdilo, že táto poloha patrí medzi ich obľúbené.

Zdroj: Getty Images

Ďalšou populárnou spánkovou polohou bohatých ľudí je takzvaný vojak. Ide o polohu, pri ktorej spíte na chrbte a ruky máte položené vedľa seba. Uprednostňuje ju 23 percent opýtaných ľudí, ktorí sa zapojili do prieskumu na stránke OnBuy. Obľúbenou polohou je vraj aj "vankúšový objímač", kedy máte pod hlavou, medzi rukami a dokonca aj medzi nohami vankúš.

Aj ľudia s nízkym príjmom majú svoje obľúbené polohy na spanie. 29 percent respondentov najradšej spí vo fetálnej polohe. Medzi ďalšie populárne polohy patrí "mysliteľ", kedy ležíte na boku, jednu ruku máte pod vankúšom, druhú položenú na posteli a nohy v takzvaných nožniciach. Podľa expertov sa osoby s vyšším príjmom zvyčajne prebúdzajú o 6:42 ráno, zatiaľ čo osoby s nízkym príjmom sa v pracovných dňoch postavia z postele až o 7:06. Ľudia, ktorí zarábajú viac, však spia dlhšie. V priemere je to šesť hodín a 58 minút, v porovnaní s ľuďmi s nižšou výplatou, ktorí spia šesť hodín a 36 minút.

Zdroj: Getty Images

"Nekvalitný spánok súvisí so zníženým výkonom počas dňa, a to zahŕňa aj váš profesionálny život. Medzi bežné komplikácie patria problémy s koncentráciou, nedostatok energie, nízka motivácia, nízka úroveň bdelosti a produktivity, podráždenosť a problémy s náladou," vysvetlila Christabel Majendieová, odborníčka na spánok v spoločnosti Naturalmat.

To, koľko hodín spánku potrebujete, je individuálne. Obvykle by ale dospelá osoba mala spať aspoň sedem hodín denne. Jednou z prekážok dostatočného spánku je podľa Majendieovej pracovná doba. Ak ste teda nočná sova, ktorá ale potrebuje vstať skoro do práce, je načase na tom popracovať a zmeniť svoje návyky. Expertka radí, že spánok si najlepšie privodíte, ak sa aspoň hodinu či dve pred spaním vyhnete priamemu svetlu či elektronickým zariadeniam. Tiež je dobré denne venovať aspoň polhodinu prechádzke, ideálne podvečer, aby vás príjemne unavila.