Ľudia prehovorili o najhorších neverách svojich partnerov: Otvorím hosťovskú izbu a tam...!

Nevera je stará ako ľudstvo samé, ale prijať ju ako fakt je vždy veľmi komplikované. Zhodli sa na tom aj ľudia, ktorí na stránke Reddit reagovali na výzvu a zverejnili svoje skúsenosti s odhalenou neverou svojich partnerov. Najviac reakcií vyvolala skúsenosť muža, ktorý po návrate domov z práce prichytil svoju partnerku pri sexe s jeho otcom.

Ona spala, on sexoval s inou ženou v hosťovskej izbe

Jedna žena sa zas podelila o svoj vlastný príbeh, v ktorom opísala, ako jej snúbenec vkĺzol do domu s inou ženou a mal s ňou sex v hosťovskej izbe, zatiaľ čo ona spala. "Zobudila som sa uprostred noci a nebol v posteli, tak som ho išla pohľadať. Jeho kamión a ďalšie auto boli na príjazdovej ceste. Potom som išla hore a zistila som, že hosťovská spálňa je zamknutá. Dobýjala som sa dovnútra. Keď mi otvoril, zistila som, že mal sex s inou ženou na posteli, kde kedysi spávali naše deti," napísala. Manžel ju vraj prinútil odísť z miestnosti tým, že ju schmatol za krk, vytlačil do chodby a zatvoril dvere. "Vedela som, že v tomto bode nemôžem nič urobiť, tak som zavolala jeho rodičov, ktorí bývali o pár blokov ďalej. Keď prišiel jeho otec, strhla sa bitka. Nakoniec som odišla a zostala som s jeho rodičmi až do ďalšieho dňa. Nasledujúci víkend som sa odsťahovala. Je to už deväť rokov a ja som teraz šťastne vydatá."

Zazvonil zvonček a pred dverami stál...

Ďalšia žena prehovorila o tom, ako jej od základu zmenila život návšteva cudzieho muža. "Bol to taký klasický piatok 1. júna 2018. Upratovala som, pretože cez víkend k ;nám mali prísť nejakí hostia. Vyrušil ma zvonček. Pri dverách bol muž a predstavil sa ako manžel ženy, s ktorou môj muž pracuje. Zároveň mi oznámil, že naši partneri majú spolu pomer," spomína si. Tento muž jej ešte prezradil, že svoju manželku pristihol in flagranti s jej manželom pred šiestimi mesiacmi. Ona mu vraj sľúbila, že svoju mileneckú aféru ukončí. Ale asi po troch mesiacoch sa všetko opäť začalo. "Môjmu mužovi povedal, že príde za mnou osobne a všetko mi povie. Lenže on mu neveril a myslel si, že klame. Uvedomila som si, že som sa o tom dozvedela ako posledná. Môj manžel sa už domov nevrátil. Rozviedli nás v decembri. Boli sme spolu 24 rokov a mňa to stále bolí," uzatvára svoj bolestivý príbeh.