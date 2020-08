Muž sa po smrti manželky (†34) dozvedel o nej nechutné tajomstvo: Rozdýchava to doteraz

Muž prehovoril o tom, aký bol zdrvený, keď jeho 34-ročná žena nedávno zahynula pri nehode, keď do jej auta vrazil opitý vodič. Jeho smútok sa už ale krátko nato zmenil na obrovský šok. Keď si totiž prezeral jej telefón, objavil v ňom dôkazy o tom, že mu bola neverná. "Zhruba po týždni po tragédii mi poslali jej mobil, ale bol zablokovaný. Po niekoľkých dňoch sa mi ho podarilo odblokovať. Chcel som si prezrieť fotky, ktoré v ňom mala uložené, aby som ich mal na pamiatku. Narazil som ale aj na také, ktoré pochádzali z nejakého iného domu a moja žena bola na nich zachytená v provokatívnych pózach," píše mladík na Reddite.

Zdroj: Getty Images

Ďalšie zábery už hovorili jasnou rečou, bola na nich totiž odfotená s iným mužom. Nič sexuálne, ale z fotiek bolo zjavné, že sú si veľmi blízki. Muž sa preto prihlásil na manželkin facebookový profil, ktorý jeho podozrenie len potvrdil. Neskôr sa dokonca dozvedel, že manželka sa práve vracala z rande so svojím milencom, keď tragicky zahynula. Bol to teda práve on, s kým sa poslednýkrát videla. "Jej milenec ju videl naposledy živú. A nielen videl, ale zažil s ňou aj intímne chvíle. Keby mi nezahýbala, ešte stále by žila." Akoby ani to nestačilo, trúchliaci manžel zistil, že milenec sa zúčastnil aj manželkinho pohrebu a dokonca mu kondoloval.

Zdroj: Getty Images

Mladík sa teraz snaží dať svoj život opäť dokopy, ale vzhľadom na tajomstvo svojej ženy to ide len veľmi ťažko. Priznal, že mu manželka veľmi chýba a keby bola nažive, zrejme by sa pokúsil ich manželsku dať znova iskru. Ešte si nestihol prečítať všetky správy, ktoré si napísala s milencom a ani na to zatiaľ nemá žalúdok. No v dohľadom čase tak plánuje spraviť, pretože chce vedieť, kedy a ako sa pomer vlastne začal.