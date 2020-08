Jedna z najdôležitejších bitiek v histórii: Zázrak na Visle odrazil obrovskú hrozbu v Európe

Bitka o Varšavu

Zdroj: Youtube/Poland In

VARŠAVA - Dva mesiace pred poľsko-ruskou bitkou pri Varšave v auguste 1920 napísal boľševický vodca Vladimír Iľjič Lenin: "V blízkosti Varšavy je centrum poľskej buržoáznej vlády, ale aj centrum medzinárodného imperializmu. To nám dovoľuje zaútočiť na tento systém, a to nielen v Poľsku, ale i v Nemecku a Británii". V následnej bitke pred sto rokmi, 13.-25. augusta, známej ako "zázrak vo Visle", porazili poľské vojská Červenú armádu, čím zabránili komunistickej invázii do Európy.