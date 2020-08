FBI dolapila väzňa, ktorý bol polstoročie na úteku! Vytrvalý policajt po ňom pátral aj na dôchodku

Luis Archuleta utiekol zo štátneho väzenia v Colorade v roku 1974, kedy bol vtedajší americký prezident Richard Nixon zapletený do škandálu Watergate a Paul Newman a Steve McQueen pózovali na plagátoch filmu Sklenené peklo. Archuleta bol zadržaný o rok skôr za to, že postrelil policajta v Denveri, kam bude teraz vrátený.

"Toto zatknutie predstavuje jasné posolstvo všetkým páchateľom násilných trestných činov: FBI vás nájde bez ohľadu na to, ako dlho to potrvá, alebo kam až ste ušli," uviedol zvláštny agent Michael Schneider z pobočky FBI v Denveri. "Uplynulý čas neospravedlňuje, ani nezmaže zločiny," dodal náčelník denverskej polície Paul Pazen.

Zdroj: Youtube/ABC News

Úradné vyhlásenie nekonkretizovalo, ako sa FBI podarilo sedemdesiatnika vypátrať. Podľa webu denníka USA Today ho vystopoval bývalý denverský policajt Daril Cinquanta, ktorého Archuleta bezmála pred polstoročím strelil do brucha. Muž zákona však prežil a nikdy neprestal pátrať po utečencovi, ani po tom, ako odišiel do dôchodku. Tento rok v lete dostal Cinquanta tip na podozrivého v Españole v Novom Mexiku, ktorý si overil a následne kontaktoval FBI. Nasledovalo zatknutie za účasti zásahovej jednotky. "Radujte sa z toho, že som ho dostal," povedal Daril televízii NBC s tým, že by sa s Luisom veľmi rád porozprával.