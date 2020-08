Vláda definitívne schválila nový model 13. dôchodkov: TABUĽKA prezradí, o koľko si prilepšíte

Dôchodcovia v minulosti dostávali vianočný príspevok koncom roka, bývalá vláda však schválila 13. dôchodok, ktorý ho mal už v tomto roku nahradiť. Výška 13. dôchodku mala byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov.

Rozdiely oproti minulému roku

Ministerstvo práce však pripravilo novelu zákona o 13. dôchodku. Po novom senior s dôchodkom do 214,82 eura má dostať 13. dôchodok v sume 300 eur, pričom si oproti vianočnému príspevku z minulosti polepší o 100 eur. Senior s dôchodkom 300 eur dostane 13. dôchodok vo výške 269,34 eura, senior so 400-eurovým dôchodkom dostane 233,34 eura, senior s 500-eurovým dôchodkom dostane 197,34 eura, pričom tento dôchodca by v minulosti dostal vianočný príspevok vo výške 71,86 eura.

Zdroj: MPSVR SR

"Ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, suma 13. dôchodku sa určuje podľa vzorca. So stúpajúcou výškou dôchodku, respektíve úhrnu súm dôchodkov sa výška 13. dôchodku lineárne znižuje, pričom sa navrhuje garantovať minimálnu sumu 13. dôchodku vo výške najmenej 50 eur," konštatuje rezort práce.

Kto má nárok?

Nárok na 13. dôchodok budú mať poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou a poberatelia vybraných dôchodkov vyplácaných príslušným orgánom výsluhového zabezpečenia.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) vyhlásil, že v prípade 13. dôchodku ide o najvyššiu sumu, ktorá bola vyplatená celkovo na mimoriadny dôchodok. "Celkovo ide o viac ako 300 miliónov eur. Dôchodca s priemerným dôchodkom, ktorý je približne 477 eur, vlani dostal vianočný príspevok vo výške 80 eur a tento rok dostane 13. dôchodok vo výške 205 eur," vyčíslil Krajniak s tým, že to je približne 2,5-násobne viac, ako dostával doteraz.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

"Celková suma na 13. dôchodky je prerozdelená na jednotlivé dôchodky takým spôsobom, že tí s najnižšími dôchodkami dostanú najväčší 13. dôchodok a tí s najvyššími dostanú najnižší 13. dôchodok. Vzhľadom na koronakrízu chceme zohľadniť aj takýto sociálny rozmer, aby sme podporili tých, ktorí majú najnižšie príjmy," povedal Krajniak.

Okamžita kritika opozície

Stredajšie rozhodnutie vládneho kabinetu Igora Matoviča (OĽaNO) je podľa lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho okradnutím seniorov o 13. dôchodky. Reagoval tak na schválené zmeny pri 13. dôchodkoch, kde sa mení jeho charakter na štátnu sociálnu dávku a jej maximálna výška bude 300 eur.

Zdroj: Topky/ Jano Boccacio Zemiar

"Ide o nemorálne konanie voči našim seniorom, pretože Sme rodina pred voľbami podporila návrh na 13. dôchodok v plnej výške. Každý dôchodca mal dostať starobný dôchodok vo výške 460 eur," kritizuje Pellegrini. Namiesto toho v stredu vláda schválila zmenu, vďaka ktorej bude sociálna dávka vo výške od 50 do 300 eur, pričom najvyššiu sumu dostane podľa opozičného poslanca len úzka skupina z celkového počtu 1,4 milióna dôchodcov.

Podľa Pellegriniho minister presadzuje politiku bohatých

"Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) tým potvrdzuje, že jeho politika je politikou na ochranu bohatých a ignoruje potreby slabých a sociálne ohrozených," uzavrel Pellegrini.

Minister Krajniak po rokovaní vlády zdôraznil, že celkovo viac ako 300 miliónov eur bude na 13. dôchodky rozdelených tak, že tí s najnižšími dôchodkami dostanú najväčší 13. dôchodok. "Vzhľadom na koronakrízu chceme zohľadniť aj takýto sociálny rozmer, aby sme podporili tých, ktorí majú najnižšie príjmy," vysvetlil.