Ohromujúce DETAILY z návratu Crew Dragon na Zem: Loď ožila a správala sa ako zviera!

Pristátie pilotovanej misie na mori bolo pre americkú kozmonautiku prvé po 45 rokoch a zároveň to bolo prvýkrát, čo túto cestu zaistila súkromná spoločnosť SpaceX. Americkí astronauti na utorňajšej tlačovej konferencii ocenili, ako hladko ich dvojmesačná misia prebehla a ako dobre na ňu boli pripravení. "Nedokážem ani vyjadriť slovami, aký dobrý výcvik nám tím SpaceX poskytol," vyhlásil Behnken.

Zdroj: SITA/AP/John Raoux

Astronauti okrem iného dostali od firmy video a audio nahrávky pristátia na mori z minulých rokov, aby neboli v priebehu letu ničím zaskočení. Pri návrate pocítili hlasné burácanie, ale aj horúčavu a silné otrasy počas odpútania kapsule Crew Dragon od nákladnej časti, ktorá zhorela v atmosfére, a pri vystrelení padákov, s ktorými pomocou sa kozmická loď zniesla na vodnú hladinu. "Bolo to, akokeby vás niekto buchol bejzbalovou pálkou zozadu do stoličky. A keď sme zostúpili trochu ďalej do atmosféry, Dragon skutočne ožil. Nahral som nejaké audio a naozaj to neznelo ako stroj, ale skôr ako zviera," povedal Robert.

Zdroj: TASR/AP/Bill Ingalls/NASA

Na mori astronautov čakali záchranné plavidlá, ktorých posádky najskôr skontrolovali stav kapsule a následne dvojicu vytiahli z vody. Prekvapivo k nim ale zamierilo aj vyše dvadsať výletných lodí, ktoré sa chceli na kozmonautov pozrieť zblízka. Tí oceňujú záujem verejnosti, ale zároveň upozorňujú na to, že existujú isté bezpečnostné hľadiská, ktoré je potrebné dodržiavať, takže nabudúce sa podľa vlastných slov postarajú o tom, aby sa to už nestalo.